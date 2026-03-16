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▲新北市現任議員：近三個月 各選區網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

▲新北市現任議員：近三個月各選區網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲新北市現任議員：近三個月各選區網路聲量排行榜。（圖／QuickseeK提供）

▲新北市藍綠白現任議員：近三個月網路聲量概況。（圖／QuickseeK提供）

年底九合一選戰漸近，新北市議員選舉進入激烈卡位戰，有媒體形容這初選局面是「老將守成、新人搶灘、三黨混戰」，民進黨新北初選電話民調將自23日起開始進行，國民黨則已經完成登記，將進入協調，協調不成後最遲在5月底前初選拍板提名人選。新北市議會68席議員將改選，不少老將交棒新人，也有資深議員不連任，選區新人搶破頭，在激烈初選中，傳統「組織盤」已不足以完全應付多方夾擊，如能在空戰脫穎而出，將成為現任議員保命與新人突圍的核心關鍵。透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察新北各選區的議員聲量概況，第8選區（土樹三鶯）出現近個人6萬的超高聲量，與該區聲量後標2136則差了快37倍，呈現少部分人壟斷了該區多數網路關注的情況。第3選區（新莊）也有類似現象，聲量前段（6292則）與後段梯隊（366則）差距甚多。空戰實力勢均力敵的是第5選區（板橋），聲量中位數7808極為優異，顯示該區議員普遍具備強大的空戰實力，競爭最為激烈。而部分選區嚴重邊緣化，第7選區（永和）與第10選區（瑞平雙貢）選區聲量極低，尤其永和聲量最高者不及千則，顯示網路經營在這些地區仍非主要戰場。總體而言，新北各區因選民結構不同，網路感應度呈現巨大地理落差，熱區集中在人口稠密的新興重劃區與核心都會區。新北各選區的高聲量議員有哪些？聲量破萬者有6人，由高至低依序是卓冠廷、陳世軒、江怡臻、戴瑋姍、林國春、山田摩衣，這些議員透過不同的議題創下聲量佳績，例如卓冠廷與江怡臻分別透過「總預算案」（批藍白害新手爸媽拿不到生育補助金）與「司法攻防」（指控民進黨惡意操控司法）等全國性政治衝突，創下頂尖聲量熱度，讓兩人同屬的土樹三鶯選區成為新北議員網路聲量最佳的一區。此外，黨內明星效應對議員網路曝光的拉抬效果也很顯著，例如民眾黨陳世軒年前與白營主席黃國昌合體走市場，透過黃國昌社群頻道強力拉抬，讓陳世軒流量灌頂，成為他在空戰突圍的核心手段。而板橋區競爭激烈，戴瑋姍、林國春與山田摩衣分別以社會勞檢、警消權益及國際視野切入，顯示該區議員已具備跨出選區的議題主導力。最後，也可看到這6名聲量破萬的議員都具備「政治政策」與「軟話題（生日、節日慶祝）」的混搭能力，如果議員在網路上僅分享地方考察、市政質詢，無法突出個人特質、讓網友感覺親近接近，很容易在空戰上被邊緣化。觀察綠、藍兩黨在新北的聲量中位數，民進黨整體聲量水位最高且穩健，不僅擁有全新北市議員最高的 5萬8943 聲量，且無論是聲量前標或中位數，都明顯高於國民黨。國民黨則較缺乏頂尖聲量，聲量分布較低且集中，網路擴散力相對受限。整體而言，民進黨多數議員的聲量落在4000至1萬5000則區間，而國民黨多數落在 3000以下，反映出綠營在網路社群的操作更為頻繁且有效。2026選戰中，藍營在網路話語權的爭奪上恐面臨極大挑戰。相較於台北市，2026新北市議員選舉的空戰版圖已出現明顯「強弱失衡」。民進黨新北市議員們憑藉較高的聲量均標，以及具備全國話題帶動能力的聲量領頭羊，在網路話語權上佔據主動優勢；相比之下，國民黨雖長年在新北執政，基層組織扎根深厚，但社群擴散力卻面臨整體水位偏低且缺乏頂尖流量的困境。新北藍白合的情況未定，若這些尋求連任的藍營議員，無法把握他們僅剩的任期，在網路經營上突破「純地方事務」的框架，並強化跨區議題的串聯，在面對空戰實力強勁的綠營，與具備高爆發力的白營時，國民黨議員們守住現有席次的壓力將會空前巨大。●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com