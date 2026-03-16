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▲back number宣布8月展開海外巡迴演出，8月來到台灣，9月造訪首爾、香港。（圖／IG@back_number_officialI）

back number宣布8月來台 在台北小巨蛋連唱2天

日本強力三重奏樂隊back number由清水依與吏、小島和也、栗原壽組成，唱紅《朝5晚9》主題曲〈聖誕歌〉，以及〈花束〉、〈水平線〉、〈女主角〉等歌曲，在日本是開競技場巡迴等級的天團，從未開過海外巡迴的他們，今（16）日晚上6點正式宣布，將在8月22日、8月23日一連在台北小巨蛋開唱2天，海外初體驗首場就獻給台灣！back number稍早用中、英、日、韓等4國語言，宣布開啟海外巡迴，台灣場次是8月22日、8月23日台北小巨蛋，接著是9月12日、13日在首爾KINTEX HALL 9，再來是9月26日、27日香港場，地點為亞洲國際博覽館。3位成員也說很常收到「亞洲巡演！！」、「去海外開演唱會！！！」等請求，但是每當被這樣說的時候，都會不由自主的些許緊張，感覺好像要聊起什麼志向啊、樂團形象啊之類很嚴肅的話題，「但如果有人跟我們說：『好像有在等著你們的人喔。』就會變成：欸？真的嗎？那不去不行啊！這樣的感覺」。他們也表示：「不過還是會稍微想：真的嗎？有那麼多人嗎？多到可以開演唱會？就這樣一邊半信半疑，一邊興奮又緊張地過日子。當然在那之前，國內也有重要的工作在等著我們。就是這樣過著每天的生活。如果能在某個地方和大家見面的話，我們會非常開心。就算見不到面，只要偶爾能想起我們，或者願意聽聽我們的歌，我們也會很開心。」