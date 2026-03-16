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2026年地方大選，府城台南市長選戰吹響號角。根據TVBS民意調查中心今（16）日發布的最新民調結果顯示，台南市民投票意願高昂，高達82%表示會去投票。在支持度方面，民進黨立委陳亭妃以53%的強勢表現，大幅領先國民黨立委謝龍介的30%，雙方差距擴大至23個百分點，另有17%選民尚未表態。民調顯示，陳亭妃在各年齡層都展現優勢，尤其在30至39歲族群中，獲得高達61%的支持度，遠超謝龍介的22%；雙方差距最近的年齡層則是50至59歲。值得關注的是，陳亭妃在自身立委選區「安南北區」展現壓制力，支持度衝上62%，領先謝龍介達36個百分點。更令外界意外的是，在2022年曾投給謝龍介的選民中，已有15%表示此次會轉向支持陳亭妃，顯示國民黨基本盤面臨流失挑戰。在候選人個人形象與喜好度部分，台南市民對陳亭妃的整體觀感較為正面，有56%市民表示喜歡，不喜歡者僅15%，而市民對謝龍介的看法顯得兩極分化，雖有38%表示喜歡，但「不喜歡」的比例也高達35%。民調結果反映出陳亭妃目前穩坐領先地位，謝龍介在爭取中間選民與中間認同上，仍有一段路要走。本次民調由TVBS民意調查中心於115年3月9日至12日晚間18:30至22:00進行，調查採用市內電話號碼後四碼電腦隨機抽樣，並由人員進行電話訪問，調查共成功訪問有效樣本1,052位20歲以上台南市民，在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點以內，所有資料均依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。