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台中豐原13日驚傳割喉情殺案！一名42歲的紀姓女子因感情糾紛，在車內談判分手時，遭62歲的傅姓男友持刀割喉，經送醫傷重不治，傅男遭殺人罪嫌移送法辦。由於紀姓女子由養母帶大，傳出身世坎坷，但凶嫌家屬卻上網爆料，紀女不僅騙走父親2700萬元家產，交往期間疑似還有跟其他男人交往，知道父親沒錢就提分手，讓傅男情緒失控殺死紀女，並指控紀姓女子涉多起詐騙，且專門鎖定低收入戶下手。相關案情有待警方進一步釐清。這起豐原情殺案件出現案外案，凶嫌家屬上網爆料，直指紀姓女子長期詐騙，掏空傅姓男子2700萬。爆料者表示，紀姓女子與詐騙集團往來密切，平時以志工身分接近民眾，藉著參與公益活動建立信任，再鎖定中低收入戶，取得對方身份證件和個資，導致不少經濟困難者的生活雪上加霜。爆料者指出，直到收到銀行欠款通知，才發現紀女冒用其身分大量辦理信用卡「以卡養卡」揮霍無度，在精品店豪擲千金、出入夜夜笙歌，最終傅男淪落到開「報廢車」度日。甚至去年9月間，紀女疑似還有跟其他男人交往，得知傅男沒錢了就提分手，讓傅男無法接受。根據司法院判決書查詢系統，紀姓女子確實涉及多起詐欺和違反洗錢防制法的案件。凶嫌家屬進一步指控，該女甚至教導或強迫受害者辦理多張信用卡，進行「套現」或「刷商品轉賣」，並聲稱會負責繳納，卻在領走現金後消失。據傅男家屬表示，父親在警局跪下道歉說他犯錯了，10幾年來辜負了他們，沒想到被騙這麼慘，還失手殺人。關於凶嫌家屬爆料，警方將進一步調查釐清疑點。至於傅姓男子涉案部分，警方依殺人罪移送台中地檢署之後，檢察官昨日向法院聲請羈押獲准。