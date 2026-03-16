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第 98 屆奧斯卡金像獎在美國洛杉磯杜比劇院隆重登場，著名女星千黛亞(Zendaya)佩戴 CINDY CHAO The Art Jewel 作品驚豔亮相，以獨具鋒芒的藝術品味與博物館典藏級的傳世美學相互輝映，成為典禮上矚目焦點。作為好萊塢新生代中的風格定義者，千黛亞憑藉獨到眼光與氣質，成為鎂光燈焦點。此次以頒獎嘉賓的身份出席奧斯卡頒獎典禮，她特別佩戴 CINDY CHAO 藝術珠寶 White Label Collection 四季系列「樹枝耳環」與「樹枝戒指」，頒發最佳導演獎。源自自然的枝葉在她耳邊與指間舒展生長，剛柔並濟的線條呼應女性的柔韌與溫度，亦勾勒出其內心的篤定與鋒芒。CINDY CHAO 四季系列是珠寶藝術家 Cindy Chao 最具代表性的系列之一，從早期的黑白冷冽風格，逐漸蛻變成在色彩與光影間自由揮灑的作品，在定格四季的瞬間，也向大自然致敬。四季系列「樹枝耳環」以冬日樹枝為創作靈感，將總重 30.22 克拉的 84 顆梨型白鑽鑲嵌於重量極輕的鈦金屬之上，閃耀的鑽石猶如白雪點綴枝梢，展現藝術家卓越的空間層次感與極致工藝。同系列的「樹枝戒指」以白鑽、黃鑽搭配陶瓷漆打造，於指間綻放靈動光芒。