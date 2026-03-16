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行政院長卓榮泰日前透過私人行程方式赴東京巨蛋為台灣加油打氣，多次重申是假日私人行程並全程自費，仍遭在野抨擊是公器私用並動用特權，對此日本神戶市議員上畠寛弘評論，行政院長在台灣的地位相當於日本首相，是台灣政界極為高位的重要政治人物，院長此次訪日具有非常重要的意義，也讓許多日本人感到鼓舞，相信這將成為日台關係未來發展的重要一步，而對於台灣部分在野提出批評，「我其實感到有些不解」。對於卓榮泰赴日，上畠寛弘說，從日本的角度來看，行政院長此次來日本，本身就是一件非常重要的事情。行政院長在台灣地位相當於日本首相，是台灣政界極為高位的重要政治人物。即使是以「私人行程」訪日，在日本與台灣沒有正式外交關係的情況下，行政院長級人物來日本仍然具有非常重大的意義，可以說是相當罕見的事情。上畠寛弘表示，因此對於台灣部分在野黨對此提出批評，其實感到有些不解。對日本而言，這不只是一次訪問，而是日台關係向前邁進的重要一步，也是一個非常重要的「先例」。日本是一個非常重視先例的國家。一旦有了這樣的例子，未來新行政院長或不同政黨政府，再訪問日本也會更容易。上畠寛弘也提到，在中國持續對日台交流施壓的情況下，院長仍然來到日本，認為這也代表著台灣對日本的重視。因此從日本的立場來看，卓榮泰院長此次訪日具有非常重要的意義，也讓許多日本人感到鼓舞，「我相信，這將成為日台關係未來發展的重要一步」。