2002年創立的手搖飲料COMEBUY熱賣24年，直到現在還是有很多人不知道怎麼念？最常聽到「空杯」、「扛拜」諧音，還有人以為是邊喝邊「乾杯」、或回購「come buy」的意思。今日官方正式宣布，COMEBUY中文品牌名為「康拜」！讓人恍然大悟過去24年都講錯。
COMEBUY早在2002年，從台北市信義區街邊小店面創立，主打「用一杯創意好茶，帶給人類歡樂安心」的使命，將獨創的台灣茶飲文化帶向全世界，2008年插旗中國上海、2011年進軍歐洲德國；2016年還啟動TOGO車，並升級開設COMEBUYTEA首家桃園機場門市。2026年至今，全球超過300家分店，建立台灣現萃茶不敗地位。為讓粉絲更有認同感，COMEBUY笑稱想被大家「叫對中文名」，正式揭曉「康拜」親切的音譯中文名。
早在2月25日，COMEBUY於社群粉絲團上發起「猜猜中文名」活動，掀起大批網友破千則留言，不少人認為是「空杯」、「扛拜」諧音，還有人以為是邊喝邊「乾杯」、「ㄎㄤ拜」發音，更有粉絲猜是「come buy」回購或來買的意思，討論十分熱烈。讓COMEBUY小編都忍不住出聲：「大家確定是『ㄍㄢ ㄅㄟ』嗎⋯？不要複製貼上唷」，提醒這可是事關3月17日要抽獎出100名幸運「康拜王」送出50元VIP券。
話題也掀起眾人熱論COMEBUY必喝經典款，推薦以清爽日式煎茶搭配蜂蜜香氣烘製而成的「嗨神」、或「玩火」、「大麥紅茶」、「白桃蜜烏龍」等招牌現萃茶系列。「康拜」屹立24年來堅持每一杯茶都是現點現萃，保持茶湯新鮮與香氣；事實上，品牌早在2012年便率先於總部成立「安全實驗室」，是業界唯一由總部定期至各門市檢測冰塊、飲用水、飲品之微生物，從原料到水質都有高標準多重把關，每年實驗室自主檢測費用耗費上百萬元。
現在，可以大聲唸出COMEBUY中文名為「康拜」！愛喝手搖飲料的人，不能不知道的冷知識又多一項，揪團訂飲料的時候，還能走在前面帶大家一起正名、秀一下諧音哏小知識；原來COMEBUY不只是台灣走向國際的本土企業，更是從台北發跡的手搖飲料品牌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
早在2月25日，COMEBUY於社群粉絲團上發起「猜猜中文名」活動，掀起大批網友破千則留言，不少人認為是「空杯」、「扛拜」諧音，還有人以為是邊喝邊「乾杯」、「ㄎㄤ拜」發音，更有粉絲猜是「come buy」回購或來買的意思，討論十分熱烈。讓COMEBUY小編都忍不住出聲：「大家確定是『ㄍㄢ ㄅㄟ』嗎⋯？不要複製貼上唷」，提醒這可是事關3月17日要抽獎出100名幸運「康拜王」送出50元VIP券。
現在，可以大聲唸出COMEBUY中文名為「康拜」！愛喝手搖飲料的人，不能不知道的冷知識又多一項，揪團訂飲料的時候，還能走在前面帶大家一起正名、秀一下諧音哏小知識；原來COMEBUY不只是台灣走向國際的本土企業，更是從台北發跡的手搖飲料品牌。