台灣自來水公司表示，3月17日（周二）新北市、桃園市、台中市、嘉義市、台南市、高雄市、屏東縣將有停水通知。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣3月17日停水降壓影響範圍與時間懶人包，其中台中市南屯區、嘉義市西區等部分地區將停水長達8.5小時，提醒影響地區民眾記得儲水，避免從早到晚無水可用。
📍本文摘要
◼︎新北市3/17停水範圍
◼︎桃園市3/17停水範圍
◼︎台中市3/17停水範圍
◼︎嘉義市3/17停水範圍
◼︎台南市3/17停水範圍
◼︎高雄市3/17停水範圍
◼︎屏東縣3/17停水範圍
◼︎新北市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午13時（共4小時）
📌停水原因：配合台電施工。
📍停水影響區域
瑞芳區：長仁路。
◼︎桃園市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午15時（共6小時）
📌停水原因：新屋區東福路一段、東福路二段、東福路三段、後庄路、蚵間路等管網封閉調查。
📍停水影響區域
新屋區：大坡里、後庄里、蚵間里、深圳里及周邊巷弄
🕦停水時間：3月17日上午9時30分至下午17時30分（共8小時）
📌停水原因：辦理桃園市龜山區文化里華亞一路與科技九路交叉口管線遷移事宜。
📍停水影響區域
龜山區：科技九路、科技八路、華亞一路。
◼︎台中市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：文心南三路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、豐順街。
📍降壓影響區域
南屯區：向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、萬和路一段、萬安街、豐安街、豐順街。
◼︎嘉義市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
嘉義市西區：西榮街168號至204號、西榮街209－2號至179號、中正路577號、西榮街191巷等沿途用戶。
◼︎台南市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午8時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理楠西區東西煙汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠西區：東西煙部落。
◼︎高雄市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午17時30分（共7.5小時）
📌停水原因：辦理配合市府水利局汙水工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
岡山區：大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理「楠梓區久昌街路段等一帶汰換管線工程」。
📍停水影響區域
楠梓區：久昌街135巷14弄
🕦停水時間：3月17日下午13時至下午17時（共4小時）
📌停水原因：辦理新裝工程斷管施工。
📍停水影響區域
彌陀區：光復街、民生街。
◼︎屏東縣3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午9時30分至下午16時（共6.5小時）
📌停水原因：辦理南州鄉同安村汰換管線工程。
📍停水影響區域
南州鄉：同安路。
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
台灣自來水公司呼籲，用戶應於停水前至少提前6小時完成必要的儲水準備，並在停水期間務必關閉抽水設備電源，以降低發生意外與火災風險。待供水恢復後，建議先全面打開各處水龍頭進行排氣，幫助管線順利通水。
至於位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的用戶，水壓回穩可能需要較長時間，屬正常現象；若恢復供水後仍未見來水情形，可立即聯繫自來水公司，將安排人員前往協助處理。
資料來源：台灣自來水公司
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◼︎新北市3/17停水範圍
◼︎桃園市3/17停水範圍
◼︎台中市3/17停水範圍
◼︎嘉義市3/17停水範圍
◼︎台南市3/17停水範圍
◼︎高雄市3/17停水範圍
◼︎屏東縣3/17停水範圍
◼︎新北市3/17停水範圍一次看
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午13時（共4小時）
📌停水原因：配合台電施工。
📍停水影響區域
瑞芳區：長仁路。
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午15時（共6小時）
📌停水原因：新屋區東福路一段、東福路二段、東福路三段、後庄路、蚵間路等管網封閉調查。
📍停水影響區域
新屋區：大坡里、後庄里、蚵間里、深圳里及周邊巷弄
🕦停水時間：3月17日上午9時30分至下午17時30分（共8小時）
📌停水原因：辦理桃園市龜山區文化里華亞一路與科技九路交叉口管線遷移事宜。
📍停水影響區域
龜山區：科技九路、科技八路、華亞一路。
🕦停水時間：3月17日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理南屯區豐安街等汰換管線工程。
📍停水影響區域
南屯區：文心南三路、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、豐順街。
📍降壓影響區域
南屯區：向心南路、文心南三路、文心南二路、文心南五路一段、永春東一路、永春東三路、永春東二路、永春東路、萬和路一段、萬安街、豐安街、豐順街。
🕦停水時間：3月17日上午8時30分至下午17時（共8.5小時）
📌停水原因：辦理嘉義市民生北路、中正路、光彩街、蘭井街、延平街、西榮街等路段汰換管線工程。
📍停水影響區域
嘉義市西區：西榮街168號至204號、西榮街209－2號至179號、中正路577號、西榮街191巷等沿途用戶。
🕦停水時間：3月17日上午8時至下午17時（共8小時）
📌停水原因：辦理楠西區東西煙汰換管線工程。
📍停水影響區域
楠西區：東西煙部落。
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午17時30分（共7.5小時）
📌停水原因：辦理配合市府水利局汙水工程停水施工改接作業。
📍停水影響區域
岡山區：大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。
🕦停水時間：3月17日上午9時至下午18時（共9小時）
📌停水原因：辦理「楠梓區久昌街路段等一帶汰換管線工程」。
📍停水影響區域
楠梓區：久昌街135巷14弄
🕦停水時間：3月17日下午13時至下午17時（共4小時）
📌停水原因：辦理新裝工程斷管施工。
📍停水影響區域
彌陀區：光復街、民生街。
🕦停水時間：3月17日上午9時30分至下午16時（共6.5小時）
📌停水原因：辦理南州鄉同安村汰換管線工程。
📍停水影響區域
南州鄉：同安路。
❗停水注意事項
台灣自來水公司呼籲，用戶應於停水前至少提前6小時完成必要的儲水準備，並在停水期間務必關閉抽水設備電源，以降低發生意外與火災風險。待供水恢復後，建議先全面打開各處水龍頭進行排氣，幫助管線順利通水。
至於位於管線末端、高樓層或地勢較高地區的用戶，水壓回穩可能需要較長時間，屬正常現象；若恢復供水後仍未見來水情形，可立即聯繫自來水公司，將安排人員前往協助處理。
資料來源：台灣自來水公司