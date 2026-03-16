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▲中信銀行於「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」獲頒「批保卓越獎」、「協助提升國內薪資水準獎」、「信保躍升獎」及「信保金質獎（授信經理人）」等四大獎項，由金融監督管理委員會副主委莊琇媛（左）擔任頒獎貴賓之一，中信銀行新興金融處處長陳明輝資深副總經理（右）代表受獎。（圖／中信銀行提供）

▲中信銀行於「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」獲頒「批保卓越獎」、「協助提升國內薪資水準獎」、「信保躍升獎」及「信保金質獎（授信經理人）」等四大獎項，中信銀行新興金融處處長陳明輝資深副總經理（右）代表出席領獎。（圖／中信銀行提供）

中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）長期投入中小企業金融服務，今（16）日於經濟部、財團法人中小企業信用保證基金（簡稱「信保基金」）舉辦之「2026 中小企業信用保證融資業務績優金融機構及授信經理人頒獎典禮」，獲頒「批保卓越獎」、「協助提升國內薪資水準獎」、「信保躍升獎」及「信保金質獎（授信經理人）」等四大獎項，展現中信銀行深耕中小企業融資業務之卓越成果。行政院院長卓榮泰、經濟部部長龔明鑫、經濟部次長何晉滄、經濟部中小及新創企業署署長李冠志、金融監督管理委員會副主委莊琇媛及信保基金董事長魏明谷特別出席頒獎典禮，中國信託銀行新興金融處處長陳明輝資深副總經理代表受獎。中信銀行表示，臺灣中小企業超過171萬家，佔全體企業高達98%以上，完整的金融服務，可協助中小企業在挑戰中掌握成長契機，使中小企業成為促進臺灣經濟與社會發展的重要基石。為協助中小企業取得資金、強化成長動能，中信銀行精進徵審流程、導入智能化作業並積極開發多元融資產品，提供快速、靈活且符合產業需求的金融服務，持續擴大與信保基金的合作規模，去（2025）年批次保證送保融資金額逾新臺幣650億元，獲「批保卓越獎」肯定。依信保基金獎勵制度，中信銀行由於榮獲「批保卓越獎」，將可額外提供單一企業之批次信用保證融資總額度新臺幣5,000萬元，手續費則依下限0.2%收取，將提供中信銀行往來之中小企業融資額度、信保手續費率更具競爭力的優惠條件。值得一提的是，中信銀行力挺經濟部及信保基金共同推動的加薪專案，鼓勵中小企業善盡社會責任，為員工加薪以帶動薪資成長，去年承保量超過新臺幣57億元，為金融機構之首，故獲頒「協助提升國內薪資水準獎」，表揚中信銀行響應政策，促進社會繁榮發展之努力。截至2025年12月31日止，中信銀行對中小企業放款餘額已達新臺幣4,746億元，較2024年淨增加新臺幣801億元，顯見中信銀行支持中小企業發展不遺餘力。中信銀行關注產業環境變化與中小企業需求趨勢，秉持與企業並肩前行的精神，以多元且敏捷的金融服務，攜手客戶打造更具韌性的競爭力，支持臺灣經濟永續發展。