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韓國人氣女團TWICE出道十年，將在3月20日到22日首度到台北，連續三天在大巨蛋舉辦演唱會，消息一出讓粉絲「ONCE」超期待。為迎接這場指標性演出，台北市政府與主辦單位推出一系列城市應援活動，從捷運站內音樂、車廂、貓空纜車都充滿TWICE元素。台北市長蔣萬安也在臉書搶先曝光多項亮點，帶粉絲提前「走一遍」熱鬧的應援景點。蔣萬安表示，台北準備最「FANCY」的城市應援迎接TWICE，台北捷運史上第一次推出K-POP偶像應援嗶卡聲，將由TWICE九位成員親自錄製的甜美聲音，未來在國父紀念館站刷卡進站時就能聽到，限定三天，粉絲朝聖要好好把握。北市府也打造多項期間限定活動，從3月16日至4月15日，北捷推出TWICE主題車廂，整列列車以團體形象與演唱會元素打造，讓粉絲在通勤途中也能沉浸在TWICE的世界。台北市規劃「TWICE九大神曲地標」活動，吸引許多粉絲展開城市打卡之旅。蔣萬安表示，活動才剛上線，就看到許多ONCE已經開始在各地拍照打卡、跳舞挑戰，社群平台湧現Challenge影片「讓人按讚按到手酸」。蔣萬安也形容，這次城市應援，要讓粉絲沉浸式享受和TWICE在一起的時光。