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台南一向被視為民進黨鐵票區，長期由綠營執政，不過根據TVBS民調中心最新調查結果，台南市長黃偉哲在即將卸任之際，施政滿意度出現明顯下滑。台南市民對他擔任市長以來的表現，目前有46%表示滿意，不滿意比例則是33%。相較於去年11月連任三周年時的數據，滿意與不滿意比例皆略減1個百分點，另有21%的市民持觀望態度，未表示意見。回顧黃偉哲的施政表現，民調數據顯示出明顯的起伏。在就任滿三周年時，黃偉哲曾一度獲得高達64%的市民肯定，當時不滿意度僅為16%。然而，這份高支持度在進入第二任期後開始鬆動，連任滿三年後，滿意度大幅下降，不滿意度則翻倍成長，市民對市府團隊的期待與評價產生變化。台南長期被視為綠營的穩定票倉，更是總統賴清德的「本命區」，但黃偉哲滿意度從初期的6 成一路下滑至目前的46%，反映出執政後期的守成壓力。隨著施政滿意度跌破5成大關，加上不滿意比例穩定在3成以上，這股民意波動是否代表地方對綠營執政的信心產生鬆動，已成為現任市長卸任前必須面對的課題。本次調查TVBS民意調查中心於115年3月9日至12日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1207位20歲以上台南市民，其中拒訪為155位，拒訪率為12.8%，最後形功訪問有效樣本1052位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.0個百分點以內抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。