我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦金控今（16）日舉行法人說明會，公布去（2025）年稅後淨利1209.4億，每股稅後盈餘（EPS）8.35元，穩居金控獲利王，旗下子公司富邦人壽去年更在股海大賺1703億元，台股投資報酬率更達28.82%。至於投資人關心的股利政策，富邦金總經理韓蔚廷表示，未來股利會以調整後獲利做為衡量基礎，今年股利政策沒有改變，配發率40%到50%，並以現金股利為主。由於國內壽險業者今年也正式接軌IFRS 17（國際財報準則第17號）、TW-ICS（新一代清償能力制度），富邦金今日也針對接軌影響性進行說明。富邦人壽採行IFRS17之後，基礎淨值減少900億元，達5345億元，納入保險合約服務邊際（CSM），反映未來利潤潛力，調整後淨值為8571億，較原IFRS 4基礎的淨值增加約2267億，增幅36%。富邦人壽強調，去年CSM增加471億元，年增13%，去年年底餘額達4032億元，今年釋出約250億元至300億元，希望未來每年釋出CSM都有10%至15%成長。去年底富邦人壽RBC達434%，淨值比也有15.7%的高水準，也希望盡速在無須過渡措施下，將TIS（台灣版清償能力）拉高到125%。截至2025年底，富邦金總資產近12.9兆元、年成長6.7%，淨值9826億元、年增3.3%，普通股每股淨值達63.30元，均為歷史新高。資產報酬率（ROA）與股東權益報酬率（ROE）分別為0.97%與12.51%。富邦人壽去年底總投資資產5.32兆元，報酬率為4.9%，去年光第4季實現股票的資本利得589.44億元，2025年合計實現1703.73億元，年增10.2%。值得注意的是，富邦人壽去年底國內外股票投報率均高達雙位數，其中國內股票投報率由2024年底的24.76%升至28.82%，國外股票由23.17%降至18.58%。富邦人壽說明，2025年適時實現股票資本利得，國內、外股票報酬率均超越大盤指數；現金維持相對較高水位，將視市況動態調整資產配置。海外固定收益資產部分，則以北美、投資等級公司債及金融債為主，而經常性投資收益金額與2024年接近，股票現金股利上升主要反映台股配息增加，抵銷基金收益分配減降。此外，避險及匯兌後投資報酬率下降，主要反映2025年上半年台幣升值、外價金新制等影響；2025年下半年匯兌利益，均提存至外匯準備金，若還原與上半年相同基礎下，2025年避險及匯兌後投資報酬率為5.42%。在避險組合部分，因美國降息，台美利差縮減，外匯交換支出持續改善，且受惠於經常性避險成本下降，避險後經常性收益率較去年同期上升。自2026年起，多項新制因應匯兌波動管理，影響匯兌損益的外幣資產，納入FVTPL股票與基金，另有匯兌會計新規及外價金機制，使整體匯兌波動顯著下降；避險成本則主要來自外匯交換支出、外價金固定提存的費用。最新外匯價格變動準備金制度，採雙軌設計，將進一步提升因應匯率波動之能力；投資報酬與負債成本則維持正利差。富邦人壽2025年底淨值比約11.3%，與2024年底接近，同期間另有外匯準備金淨增1206億計提於負債，RBC達434%。由於去年配發股利4.5元，其中含股票股利為0.25元，現金股利為4.25元，配發率為41%左右，被問到今年股利是否維持競爭力？富邦金總經理韓蔚廷表示，股利政策沒有改變，配發率40%至50%，並以現金股利為主，是否有股票股利需要討論，強調股利實際決定有很多因素考量，包括各子公司上繳股利、資本狀況、金融市場變化及股東期待，也會參考同業發放情形，會根據這些因素綜合考量。