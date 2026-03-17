3月春暖花開，開喝「星巴克買一送一」咖啡優惠還能在玻璃屋裡賞櫻花。今（17）日，推薦foodpanda開喝星巴克店內價買一送一，而且使用「週二星享日」外送優惠碼「再折70元」最便宜買法一次看。官方表示，「星巴克林口文化北門市」新店開幕，彷彿是「森林中的玻璃盒」搭配富士櫻開花美景；一次推薦全台4處櫻花秘境門市。週二咖啡日，CoCo都可買一送一、摩斯漢堡大杯咖啡49元一次整理。
星巴克：買一送一！今再折70元咖啡優惠
星巴克表示，今3月17日（二），foodpanda週二指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰焦糖瑪奇朵，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）。幫大家算好星巴克單杯優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、冰焦糖瑪奇朵87.5元。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦星巴克最便宜買法！今天使用foodpanda星巴克週二限定優惠碼，所有用戶訂購星巴克指定專區，消費滿額279元再輸入優惠碼「週二星享日」，最高「現折70元」疊加優惠，等於直接開喝星巴克買一送一店內價、還有機會再折扣70元，最划算喝法只有今天。
提醒大家，為避免外送顧客久候，門市會依現場及外送訂單量調整接單時間，請依外送平台顯示為準；為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠；活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準；活動商品依門市現場庫存為主，售完為止。
星巴克林口文化北門市開幕！玻璃盒中賞櫻花 全台4處櫻花秘境推薦
「星巴克林口文化北門市」新店開幕了！彷彿在「森林中的玻璃盒」，設計概念以大地色系襯托開放式天花，搭配簡約背景與線性木質框架，大片落地窗玻璃為室內引入滿滿自然光，交錯出幾何線條 的光影對比，一動一靜間、彷彿置身於森林的春光。
尤其「星巴克林口文化北門市」周邊特別種植三株富士櫻，適逢櫻花季，盛開綻放粉色花朵，夢幻景致不求人，啜飲咖啡一抬頭，就能欣賞櫻花美景。官方表示，「星巴克林口文化北門市」座落於林口第二交流道進入市區的重要動線，並提供車道型（Drive-Thru）服務，滿足開車通勤與在地顧客的便利需求。
星巴克加碼全台櫻花秘境推薦！每年2至3月櫻花盛開的季節，歡迎造訪陽明山上的「草山門市」，戶外綠茵草地映襯美式風格白色木造建築；「林口文化三門市」獨有三色櫻街景；搭配順遊種植八重櫻的「林口中山門市」，還以高挑天花搭配層次錯落的造型垂管有如置身樹下，全台4處櫻花秘境星巴克等大家來朝聖。
CoCo都可：買一送一週二咖啡日優惠！天天果咖、美式5折
CoCo都可不只手搖飲料賣爆，開賣果咖、咖啡也好受歡迎，幫大家挖出2款常態咖啡優惠：
◾️買一送一週二咖啡日優惠！每週二是CoCo都可咖啡日，全台門市臨櫃、都可訂，開喝美式／果咖／生椰系列「同價位買一送一」！
提醒大家，活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告；街邊店香橙美式單杯特價40元不再參加咖啡日活動。
◾️天天果咖、美式單杯5折！CoCo都可全台門市天天喝咖啡優惠，果咖、美式單杯5折。（活動優惠以原價計，優惠不併用；商場及部分門市不適用，詳情請洽現場公告）。
摩斯漢堡：周二咖啡日「大杯摩斯咖啡49元」喝整天！
摩斯漢堡表示，今週二摩斯咖啡日優惠，3月17日全時段「大杯摩斯咖啡」優惠49元（原價60元）喝一整天，還可享加10元升級精選咖啡；早餐時段10:30前買「黃金塔塔鱈魚堡＋中杯摩斯咖啡」89元（原價105元）、套餐加20元再享「方塊薯餅3個」。
資料來源：星巴克、foodpanda、CoCo都可、摩斯漢堡
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星巴克表示，今3月17日（二），foodpanda週二指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰／熱那堤、冰焦糖瑪奇朵，其中一杯星巴克招待。
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元（原價310元）、2杯「特大杯冰焦糖瑪奇朵」優惠價175元（原價350元）。幫大家算好星巴克單杯優惠價格，平均一杯特大杯那堤77.5元、冰焦糖瑪奇朵87.5元。
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「星巴克林口文化北門市」新店開幕了！彷彿在「森林中的玻璃盒」，設計概念以大地色系襯托開放式天花，搭配簡約背景與線性木質框架，大片落地窗玻璃為室內引入滿滿自然光，交錯出幾何線條 的光影對比，一動一靜間、彷彿置身於森林的春光。
CoCo都可不只手搖飲料賣爆，開賣果咖、咖啡也好受歡迎，幫大家挖出2款常態咖啡優惠：
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