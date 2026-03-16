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今（16）日新北市發生一起肇事逃逸事件！40歲高姓拖吊車司機被派往新北市汐止區支援拖吊業務，途中不慎撞上一名騎乘電動機車的賴姓女子。未料，高男卻肇事逃逸，將車開回新店。警方獲報後，以車追人，將高男帶回偵訊，並對其進行毒品快篩，結果呈現陽性。警詢後，依肇事逃逸等罪，將高男函送法辦。警方指出，今日上午7時許獲報大同路二段發生拖吊車A2交通事故逃逸案，警方到場調查發現，高男受雇於交通部委外的拖吊車公司，今日臨時被派往新北市汐止區支援拖吊業務。上午7時許，從新店前往汐止途中，在大同路二段擦撞騎乘電動機車的61歲賴姓女子，造成她多處擦、挫傷。高男疑因擔心施用毒品被逮，竟棄賴女不顧，並將車往新店方向回開，逃回公司。警方獲報，第一時間協助賴女就醫，並以車牌追人，迅速趕抵新店，將高男帶回偵訊。警方表示，後續雙方經酒測值均為0，高男駕車發生肇事逃逸部分，將依刑法肇事致人受傷逃逸罪移請士林地檢署偵辦；另經高男同意毒品檢測及尿液採驗，俟毒品尿液檢驗結果，本分局再行辦理後續事宜。