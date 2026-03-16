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▲李四川表示自己雖曾在不同城市服務，但始終定居於板橋，對新北市有深厚情感。（圖／李四川競選辦公室提供）

▲李四川承諾會以一生奉獻公務的專業與誠信，帶領新北市走向更好的未來。（圖／李四川競選團隊提供）

國民黨新北市長參選人李四川16日晚間出席由退休警察組成的「新北戰警」新春餐敘，現場氣氛熱烈，凍蒜聲不絕於耳，展現出接棒現任市長侯友宜的高人氣。新北戰警總會長蔡義猛強調，李四川經歷北、高、新北三都副市長，市政經驗相當豐富，此次參選除獲得侯友宜第一時間支持，這股過去力挺侯友宜的基層力量，也將轉化為李四川的後盾。李四川致詞時表示，自己雖曾在不同城市服務，但始終定居於板橋，對新北市有深厚情感。他形容自己與侯友宜的組合，分別是「拿鐵鎚」與「拿槍」出身，背景雖然不同，但守護人民與踏實做事的理念如出一轍。他特別感謝戰警成員長年來的支持，承諾未來將延續這份務實精神，為新北市的建設與發展全力拚搏。這一次活動匯集三重、蘆洲等地區戰警分會與地方顧問，象徵地方支持的力量整合與延續。李四川強調，新北市是他的家，對地方大小事瞭若指掌，面對支持者的熱情，他承諾會以一生奉獻公務的專業與誠信，帶領新北市走向更好的未來，呼籲鄉親成為他最強大的助力。