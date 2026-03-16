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賴清德總統14日出席「台灣總統直選30週年研討會」，一番「國民黨來到台灣之後，比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」的發言，再度引發爭議，總統府的新聞稿直接把這段話拿掉；此外，賴清德還把曾與李登輝對談的日本作家司馬遼太郎講成「東京都知事」，總統府的新聞稿也一併修正。賴清德講錯話已經不是第一次，從團結十講的「長毛象」、「台灣沒派代表參與制憲」，到把鍾理和的《原鄉人》講成法國作家卡謬的《異鄉人》，幾乎只要講歷史、吊書袋，就沒有不出包的。《原鄉人》與《異鄉人》一字之差，的確有可能是口誤，但其他的則完全是事實的錯誤。這種低級的錯誤，只要google或AI校正一下能查出，絕對不可能是幕僚出錯，畢竟總統的稿子都多次審稿，不可能查不出來，只能是賴清德自己脫稿，反而暴露了自己的無知與偏見。「台灣總統直選30週年與民主韌性研討會」是親綠的「台灣智庫」所辦，賴清德在那個場合要自吹自擂民進黨對台灣民主的貢獻，其實無可厚非，但賴清德卻一直圍繞著「主權」打轉，認為總統直選「帶領台灣走出過去專制獨裁的黑暗年代」、「彰顯台灣是一個主權獨立的國家」，就明顯言過其實。台灣第一次總統直選是1996年，但在1991年就已經廢止《動員戡亂時期臨時條款》、1991年國代全面改選、1992年立法院全面改選。在國會全面改選之後，台灣就已經進入了民主化，為何要到1996年才「走出專制獨裁的黑暗時代」？還是因為賴清德是1996年當選的國代，所以之前發生的都不算？總統直選當然是台灣民主重要的里程碑，但若是李登輝沒有修憲改為總統直選，理論上1996年就該卸任，台灣當時就會完成總統的更替，不會有李登輝後來1996年到2000年的任期，前後做了12年多的總統。總統直選的方式，讓2000年陳水扁在「三角督」的情況下意外當選，完成了第一次的政黨輪替，但即便按照原本的模式，台灣也必然會迎來政黨輪替，只是可能要晚個幾年而已。總統直選和仿法國的「雙首長制」也造成新的問題，2000年到2008年的陳水扁和如今的賴清德都面臨少數總統的憲政僵局，賴清德的情況尤其嚴重，行政、立法、司法打成一團，憲政幾乎難以運作，行政院不副署立法院通過的法案、憲法法庭不足額做成判決、大法官兩派對立，都是前所未有的局面。賴清德是造成史上最嚴重憲政僵局的總統，講不出民主的成就、價值和韌性，所以只能捨棄原本的主題，不談30年的民主進程和韌性，把所有的焦點都放在主權上。所以賴清德完全不談這30年台灣的民主發展，而從荷蘭人和西班牙人的統治開始，說過去幾百年的統治者重心都不在台灣，荷蘭人、西班牙人如此，鄭成功亦復如此。所以偏安一隅、最終投降清朝的明鄭，成了賴清德口中有雄圖壯志要「反清復明」的人設；而台灣回歸清朝到被割讓給日本的那一段歷史則完全跳過，劉銘傳、唐景崧治理台灣、成立台灣民主國抗日的歷史，都當作沒有發生，直接跳到日本殖民的「大東亞共榮圈」。國民政府遷台後的一切，則完全被簡化為「反攻大陸的跳板」，還要加上一句「比殖民統治的日本對待台灣人民還要差」。賴清德的本意，或許是要強調，台灣所有統治者只有民進黨是「真愛台灣」，但卻因為要貶抑國民黨，反而透露出自己戀殖、慕殖的心底話。這種戀殖的心態，在老一輩經過日治時期的人口中並不罕見，被共產黨打敗退來台灣的國民黨，看起來就沒有日本人光鮮、有文化，不同族群之間也難免會有摩擦。早年閩、客、彰、泉之間都還打得頭破血流，跟國民黨遷台和已經落地上百年的人又怎麼沒有衝突。但這種話街頭巷議可以講，公眾人物卻不行。日本人在台灣殺了多少原住民，台灣有多少像《賽德克‧巴萊》這種主題的電影，日本殖民時期台灣人的地位如何，這些都有非常多史料記載。民進黨最愛講的蔣渭水、林獻堂不都是反殖民的典型嗎？怎麼到賴清德的嘴裡，日本卻成了僅次於民進黨的統治者？賴清德不敢談民主、要談主權，結果談主權卻又變成戀殖、慕殖。身為代表國家主權國家元首，卻以正面用語形容殖民政權，這才是對台灣主權最大的諷刺。這樣的國家元首，讓台灣人民情何以堪。●作者：單厚之／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com