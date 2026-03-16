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新北市三峽區驚傳槍響！警方在今（16）日下午發現，一台黑色進口車在介壽路二段撞上一名行人後逃逸，因此警方也果斷展開攔截圍捕。由於黑車在逃逸過程中危險駕駛，並撞上一台貨車，因此警方也在溪東路對朝黑車輪胎連開2槍，以免傷及無辜；後續該車駕駛將車開到成福路203巷後，隨即棄車徒步逃逸。三峽分局成立專案小組，擴大調閱沿線監視器，4小時內便將史男逮捕歸案，後續將依妨害公務、毒品等罪嫌移送新北地檢署偵辦。事發在今日下午2點多，37歲的高姓男子開著黑色賓士車，先在三峽介壽路2段撞2車，逃逸2分鐘後，又在溪東路撞到一台貨車，警方一路追到溪東路巷口攔截圍捕，但嫌犯拒捕還企圖衝撞警車，員警當場朝汽車輪胎開了2槍嚇阻，但仍然被高姓男子給逃掉。案發後，三峽警方成立專案小組，全面調閱沿途監視器並鎖定史男身分，發現其突圍後改乘計程車逃離現場，隨即以車追人，研判其可能會經過鶯歌分駐所前，立刻派員埋伏攔查，順利將史男逮捕。