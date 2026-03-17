披薩控注意！更便宜的披薩來了，達美樂表示，個人披薩80元平日外帶優惠碼「507754」快開訂！最熱賣的台農17號「金鑽夏威夷、日式章魚燒」最多現省49元，5款優惠菜單一次整理。拿坡里大披薩199元！6塊炸雞也199元，3月速食優惠倒數快把握。
達美樂「披薩80元」一個人爽吃！最多現省49元、5款菜單一次整理
達美樂表示，即日起啟動平日最有感回饋，3月16日至3月27日周一至周五，使用優惠碼「507754」，開吃「個人披薩80元」平日外帶優惠！
包括台灣人最愛的熱賣「日式章魚燒、金鑽夏威夷」現省49元（原價129元），在地食鮮總匯、小農番茄「瑪格麗特」、「道地美國」都現省19元（原價99元），活動商品皆為個人披薩、手拍餅皮。
拿坡里：大披薩199元！6塊炸雞也199元 速食優惠倒數
拿坡里2026生日慶速食優惠倒數，即日起至3月20日最後4天開吃：
◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️6塊炸雞199元！內用外帶六塊炸雞（或六塊烤雞）特價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。
資料來源：達美樂、拿坡里
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達美樂表示，即日起啟動平日最有感回饋，3月16日至3月27日周一至周五，使用優惠碼「507754」，開吃「個人披薩80元」平日外帶優惠！
包括台灣人最愛的熱賣「日式章魚燒、金鑽夏威夷」現省49元（原價129元），在地食鮮總匯、小農番茄「瑪格麗特」、「道地美國」都現省19元（原價99元），活動商品皆為個人披薩、手拍餅皮。
拿坡里2026生日慶速食優惠倒數，即日起至3月20日最後4天開吃：
◾️大披薩199元！內用外帶大披薩不限口味下殺199元（原價390元）；加價100元再升級新品口味披薩，包括開運花生嫩雞、金賞烏魚子、濃起司五重派對、招牌牛丼、漁夫燒肉雙享及夏威夷海鮮雙享。
◾️6塊炸雞199元！內用外帶六塊炸雞（或六塊烤雞）特價199元（原價390元）；炸雞升級成炸雞腿只要加價30元。