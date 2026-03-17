王品集團旗下，憑藉穩定品質榮登平價火鍋聲量王的「石二鍋」，無預警宣布加開「宵夜場」！現在深夜也能吃到石二鍋，說不定還不用人擠人排隊。即日起，假日前夕每周五、六營業至00:00，而且22:00後進店內用消費任一套餐還送肉盤優惠，全台38家門市一次整理。
石二鍋：全台38家門市加開宵夜場！送肉盤優惠
石二鍋堪稱平價火鍋聲量王！人均消費約300元，光是不收服務費已經贏過許多餐廳；還打造「愛呷肉／愛呷菜」客製化套餐，讓民眾可以自由選擇菜盤食材，相當貼心。
現在石二鍋竟然宣布加開宵夜場！即日起至4月11日，全台38家門市，假日前夕每周五、六營業至00:00；而且22:00後進店內用消費任一套餐，即贈「上選豬肉」或「雪花牛肉」單點乙份。（活動僅限內用、單筆消費贈乙份贈菜）
石二鍋「宵夜場門市名單」
北北基
台北桂林家樂福
台北光復南店
台北天母店
台北信義店
台北安居店
台北後山埤店
台北士林中正店
台北延平南店
台北興隆
中和德光
蘆洲長榮店
汐止大同店
桃竹苗
竹北光明六店
楊梅中山北店
新竹忠孝店
新竹湖口中山店
中壢榮民店
龍潭北龍店
雲嘉南
台南中華東店
台南新營三民店
高屏
高雄明誠二店
仁武仁雄店
高雄漢民店
高雄華夏店
高雄鳳山店
高雄三多三店
高雄美術南三店
潮州新生店
中彰投
沙鹿中山店
太平中山店
豐原源豐店
台中美村南店
清水中山店
台中文心崇德店
南投草屯中興店
宜花東
花蓮中山店
羅東民生店
賴山嶼：「桂香草本牛奶湯」新品！免費送手打鮮蝦丸
主打青花椒麻辣燙的「賴山嶼」，即日起至5月31日，推出季節限定新品「桂香草本牛奶湯」；即日起至3月31日推出首波加碼活動，凡到店單碗消費滿250元，並選擇「桂香草本牛奶湯」湯底，可免費獲贈「手打鮮蝦丸2顆」（每人限贈一次，不累贈）。
資料來源：石二鍋、賴山嶼
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石二鍋堪稱平價火鍋聲量王！人均消費約300元，光是不收服務費已經贏過許多餐廳；還打造「愛呷肉／愛呷菜」客製化套餐，讓民眾可以自由選擇菜盤食材，相當貼心。
現在石二鍋竟然宣布加開宵夜場！即日起至4月11日，全台38家門市，假日前夕每周五、六營業至00:00；而且22:00後進店內用消費任一套餐，即贈「上選豬肉」或「雪花牛肉」單點乙份。（活動僅限內用、單筆消費贈乙份贈菜）
北北基
台北桂林家樂福
台北光復南店
台北天母店
台北信義店
台北安居店
台北後山埤店
台北士林中正店
台北延平南店
台北興隆
中和德光
蘆洲長榮店
汐止大同店
桃竹苗
竹北光明六店
楊梅中山北店
新竹忠孝店
新竹湖口中山店
中壢榮民店
龍潭北龍店
雲嘉南
台南中華東店
台南新營三民店
高屏
高雄明誠二店
仁武仁雄店
高雄漢民店
高雄華夏店
高雄鳳山店
高雄三多三店
高雄美術南三店
潮州新生店
中彰投
沙鹿中山店
太平中山店
豐原源豐店
台中美村南店
清水中山店
台中文心崇德店
南投草屯中興店
宜花東
花蓮中山店
羅東民生店
主打青花椒麻辣燙的「賴山嶼」，即日起至5月31日，推出季節限定新品「桂香草本牛奶湯」；即日起至3月31日推出首波加碼活動，凡到店單碗消費滿250元，並選擇「桂香草本牛奶湯」湯底，可免費獲贈「手打鮮蝦丸2顆」（每人限贈一次，不累贈）。
資料來源：石二鍋、賴山嶼