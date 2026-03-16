台北捷運系統環狀線路網圖越來越完整！台北市捷運工程局表示，捷運北環段 Y21 站因為車站連續壁工程，從今（16）日一直到3月23日，將當地交通要道重陽一街封閉8天，施工期間也會影響民眾通行，官方也同步公布影響範圍，提醒用路人改道以避開塞車困境。
環狀線北環段 Y21 站持續興建中！交通要道封路8天
台北市捷運工程局表示，為了配合捷運環狀線北環段CF680B區段標工程，在蘆洲區集賢路與重陽一街口進行圍籬調整及連續壁施工等作業，因此3月16日至23日之間需要暫時封閉重陽一街(集賢路至重陽街間)的路口。
本次工程重點是進行Y21車站連續壁工程施作，根據官方示意圖，重陽一街銜接集賢路的路口將會封閉8天，民眾必須改道從集賢路269巷才能進入集賢路。
新莊直達士林的關鍵路線！北環段力拼2031年完工
事實上，捷運環狀線北環段路線行經新北市新莊、五股、蘆洲，並循重陽橋進入臺北市士林、中山區，與文湖線劍南路站交會轉乘，北環段約14.93公里， 預計興建12個地下車站，1座地下機廠。
台北捷運環狀線北環段目前正全面施工中，全線土建標已發包，預計於 2031年（民國120年）完工通車。該段全長約14.93公里，設置12座車站，連接新北產業園區至台北市劍南路站，完工後將大幅縮短新北產業園區至士林、內湖的交通時間。
Y21車站則是位於新北市蘆洲區，徐匯中學前中山一路與集賢路交叉口之集賢路道路下方，未來將成為與中和新蘆線徐匯中學站站內轉乘站，未來將成為連接新北市新莊、三重、蘆洲與台北市士林區、中山區等地的重要路線，還能搭到北環段Y29轉乘文湖線，將讓新北市民前往士林、內湖的路更加順暢便捷。
資料來源：新北市政府捷運工程局、台北市政府捷運工程局
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台北市捷運工程局表示，為了配合捷運環狀線北環段CF680B區段標工程，在蘆洲區集賢路與重陽一街口進行圍籬調整及連續壁施工等作業，因此3月16日至23日之間需要暫時封閉重陽一街(集賢路至重陽街間)的路口。
本次工程重點是進行Y21車站連續壁工程施作，根據官方示意圖，重陽一街銜接集賢路的路口將會封閉8天，民眾必須改道從集賢路269巷才能進入集賢路。
事實上，捷運環狀線北環段路線行經新北市新莊、五股、蘆洲，並循重陽橋進入臺北市士林、中山區，與文湖線劍南路站交會轉乘，北環段約14.93公里， 預計興建12個地下車站，1座地下機廠。
台北捷運環狀線北環段目前正全面施工中，全線土建標已發包，預計於 2031年（民國120年）完工通車。該段全長約14.93公里，設置12座車站，連接新北產業園區至台北市劍南路站，完工後將大幅縮短新北產業園區至士林、內湖的交通時間。
資料來源：新北市政府捷運工程局、台北市政府捷運工程局