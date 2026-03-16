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新竹科學園區力行路「竹園超高壓變電所」今日下午發生的重大火警，經歷長達5小時的馬拉松式救援後，終於在晚間21時00分正式回報「火勢控制」。而這起事故也釀成1死2傷的悲劇，新竹地檢署表示，事發後已指派專責檢察官待命，將視救援情況適時進場，執行相驗作業。竹科東區力行路的台電竹園超高壓變電所16日下午3時27分發生火警，初步了解，台電在進行電壓穩定設備測試時，疑因不明原因突然爆炸起火，現場火勢迅速蔓延並伴隨爆炸聲響，造成3名外包商受傷，其中2人分別為燒燙傷及腿部封閉性骨折，另1人傷勢嚴重，送醫搶救後仍宣告不治。晚間19時55分，現場指揮官回報，持續佈署4線泡沫進行滅火作業。考量救災體力消耗與供水需求，緊急加派明湖、南寮分隊共2車4人投入第一線支援。經過一個小時，晚間20時52分，消防人員進一步擴大圍堵，將泡沫滅火線增加至5線，針對起火的變壓器設備進行全面覆蓋，防止復燃。晚間21時00分，經過全力灌救，消防局證實火勢已獲得控制，為了撲滅變壓器內部絕緣油引發的高溫火勢，消防隊晚間持續加派人車，動用大量泡沫進行滅火，終於成功遏止火舌擴散，目前正進入殘火處理階段。回顧整起事故，主因為台電進行設備更新測試時發生變壓器起火，事故造成3 名承包商人員受傷，其中一名40歲工安人員不幸喪生。新竹地檢署表示，檢察長柯宜汾已指示主任檢察官黃振倫、蔡宜臻，以及檢察官林鳳師與保二及犯罪被害人保護協會保持聯繫，掌握現場救災與處置情形，目前已指派專責檢察官待命支援，相關法醫及應變車輛亦同步整備，將依第一線救災狀況，在不影響現場救援及消防作業之前提下，適時進入現場執行相驗作業，確保落實「即報即驗」原則，迅速完成相關司法程序。台電與竹科管理局表示，雖下午一度造成A~C區瞬間壓降，但由於故障點迅速隔離，目前園區供電穩定，包括台積電在內的晶圓大廠均回報生產正常。雖然火勢已受控制，但消防局強調，變電所內精密設備眾多且環境複雜，後續的殘火處理與降溫仍需一段時間。目前力行路周邊仍維持交通管制，請園區上下班人員避開火警路段，讓大型消防車組順利進出。