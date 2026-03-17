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▲台南高鐵特區的「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期有多達50間新進店家，包含西松屋、LOPIA、無印良品等品牌。（圖／台南三井Outlet官網）

台南三井Outlet二期試營運！交通攻略一次看

首選：搭乘雙鐵「最省時」還有好禮拿

▲前往台南三井 Outlet 搭乘大眾運輸的攻略總整理。（圖／台南市政府交通局）

公車族攻略：六大路線直達沙崙

開車族必看：避開台 86 壅塞的替代路徑

▲台南市交通局也公布了前往台南三井 Outlet 的停車場位置、周邊交通動線。（圖／台南市政府交通局）

台南三井周邊停車場位置

台南三井 Outlet 第二期商場將於 3 月 20 日盛大開幕，今（17）日起一連三天展開試營運，佔地 3000 坪又有 50 間新品牌，預期今天現場將迎來大量客潮。對此，台南市交通局也公布了前往台南三井 Outlet 的大眾運輸方式、停車場位置以及交通攻略，讓您能避開煩躁的塞車開心逛全新商場！位於台南高鐵特區的「MITSUI OUTLET PARK 台南」二期將於本週五（20日）正式開幕，今（17）日搶先展開式營運，二期商場將引進更多元的餐飲與休閒設施，全館規模將達到約 240 家店舖，台南三井 Outlet 二期店舖面積約 3 千坪，分布於三個樓層。設計規劃以「Tropical Alley」為概念，延續運用台南特有的大自然元素，如鳳凰花的艷彩花色、熱帶水果的明亮熱情、榕樹的沉穩綠意等，創造一個充滿活力與魅力兼具的商業設施。交通局局長王銘德強烈建議，由於商場緊鄰高鐵台南站與台鐵沙崙站，搭乘大眾運輸是避開車潮的最佳選擇：除了火車與高鐵，大台南公車亦有 6 條重點路線行經高鐵台南站，下車後步行約 5 分鐘即可進入商場：交通局預估，開幕期間的車潮將集中在。若您計畫自行開車，請優先參考以下替代路線，避免在大潭交流道回堵：台 1 線 → 仁德文賢路 → 左轉保安路 → 上崙街 → 沿台 86 側車道 → 中正南路。南雄路 → 五甲路 → 歸仁 13 路。凱旋路 → 高發 3 路 → 歸仁 7 路。高雄方向台 28 線 → 台 39 線 → 往北接歸仁 7 路。可利用新完工的大潭交流道東向匝道，直接銜接高發二路抵達。建議提早於「歸仁交流道」下匝道，沿側車道銜接南 157 線，再右轉歸仁 13 路。停車場規模：除台南三井Outlet自身停車場外，亦規劃4處高鐵特約停車場可供民眾停放，周邊停車場亦有超過6,000席汽車停車格位，請民眾依指示停車，避免因等候停車格位造成道路堵塞。