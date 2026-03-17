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輝達切進CPU市場！執行長黃仁勳在今（17）日登場的GTC上發表Vera CPU，這是全球首款專為智慧AI和強化學習時代打造的處理器，效率是傳統CPU的兩倍，速度提升50%，同時，黃仁勳也公布包括華碩、仁寶、技嘉、英業達、和碩、廣達、緯創等台廠，為此次Vera CPU的供應鏈夥伴。黃仁勳發表Vera CPU，延續了NVIDIA Grace CPU的成功，協助各行各業、各種規模的組織建構AI工廠，大規模釋放AI的潛力，Vera是一款新一代CPU，可為編碼助理、消費者和企業級智慧體等大規模AI服務提供更高的AI吞吐量、回應速度和效率。為了確保AI在操作工具時能保持極低延遲，輝達設計了這款全新的Vera CPU，它的定位原本是為了與Vera Rubin系統中的其他基礎設施完美配合，專門處理 AI的協調工作與工具使用。Vera CPU 提供極高的單執行緒效能）與強大的資料處理能力，並且擁有當今全球CPU中最高的極致能源效率（每瓦效能為其他 CPU 的兩倍），也是全球唯一使用LPDDR5記憶體的資料中心CPU。黃仁勳提到，未來的AI會頻繁存取大量資料，這將讓資料中心的儲存系統承受極巨大的壓力。為了解決這個問題，Vera CPU結合了CX9與BlueField-4網路晶片，驅動了全新的STX AI原生儲存平台，這套架構精準打中了市場痛點，導致全球百分之百的儲存產業都加入了採用此系統的行列。黃仁勳更強調，正因Vera CPU在效能表現與解決儲存痛點上過於成功，完美切中了市場的甜蜜點，使得市場對這顆CPU本身產生了極大的需求，導致輝達打破了原先只打算將其作為系統一部分的預期，開始大量「單獨販售」Vera CPU，而這項單獨販售CPU的業務，將會成為輝達一項「價值數十億美元的業務」。由此可見，輝達已開始搶攻CPU市場，將爭奪又一領域的霸主地位。輝達提到，計畫部署Vera CPU的領先雲端服務供應商包括阿里巴巴、字節跳動、Cloudflare、CoreWeave、Crusoe、Lambda、Nebius、Nscale、Oracle 雲端基礎架構、Together.AI及Vultr。而Vera CPU 的供應鏈夥伴包括Aivres、ASRock Rack、華碩、仁寶、思科、戴爾、富士康、技嘉、HPE、Hyve、英業達、聯想、MiTAC、微星、和碩、廣達雲端科技、超微、緯創和緯穎。