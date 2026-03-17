我是廣告 請繼續往下閱讀

輝達GTC於今（17）日凌晨正式登場，執行長黃仁勳在會上揭示AI已經到了推理轉折點，AI從推理AI到現在終於能夠執行生產工作，他並發表Vera CPU，以及公布整合Groq技術的晶片已經量產，黃仁勳演講重點，帶讀者一次掌握！黃仁勳表示，AI現在已經到了推理轉折點，AI變成能夠生成的AI，能夠生成的AI變成能夠推理的AI，能夠推理的AI現在變成了能夠實際執行生產工作的AI，AI早已過了訓練階段，現在是推理領域，也終於能夠執行生產性工作。輝達去年底宣布豪砸200億美元收購AI晶片新創公司Groq，而市場也預料輝達將推出整合Groq技術的新產品，黃仁勳在GTC大會上公布了Vera Rubin系統整合Groq技術的晶片產品，而Groq晶片由三星代工生產，現在也已經量產，預計將在今年下半年左右出貨。同時，輝達Vera Rubin平台正在開啟「代理AI（Agentic AI）」，七款全新晶片已經進入全面量產，用於擴展全球最大的AI工廠，針對從預訓練、後訓練、測試時擴展到智慧體推理的每一階段進行優化。不僅如此，輝達更切進CPU市場！黃仁勳發表Vera CPU，是全球首款專為智慧AI和強化學習時代打造的處理器，效率是傳統CPU的兩倍，速度提升50%，同時，黃仁勳也公布包括華碩、仁寶、技嘉、英業達、和碩、廣達、緯創等台廠，為此次Vera CPU的供應鏈夥伴。Vera Rubin平台正開啟下一個AI前端：Vera Rubin NVL72 GPU機架，Vera CPU機架，NVIDIA Groq 3 LPX推理加速器機架，NVIDIA BlueField-4 STX儲存機架，以及NVIDIA Spectrum-6 SPX乙太網機架除了AI晶片藍圖之外，輝達還發布了一種全新的技術「DLSS 5」，這種技術引入了一種即時神經渲染模型，能夠為像素注入逼真的光照和材質效果。DLSS 5融合了渲染與現實之間的鴻溝，使遊戲開發者能夠打造出前所未有的逼真電腦圖形，而這種效果以往只有在好萊塢視覺特效領域才能實現。DLSS 5技術是自2018年即時光線追蹤技術首秀以來，該公司在電腦圖形領域取得最具意義的一大突破。黃仁勳在GTC大會更喊出DLSS 5，電腦圖形學的GPT時刻來臨。黃仁勳也預期，公司預計到2027年底，其Blackwell和Rubin晶片將至少產生1兆美元的營收，輝達之前曾預測，到2026年底，這些晶片將帶來5000億美元的銷售額，黃仁勳對公司進一步調高了前景展望。另一方面，在汽車自駕領域，黃仁勳指出，比亞迪、吉利、Isuzu和Nissan正基於輝達的DRIVE Hyperion平台開發L4級自動駕駛車輛。