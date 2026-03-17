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▲紙花太多，劉宇寧自己都笑場。（圖／翻攝自微博）

中國男星劉宇寧日前到杭州開唱，正深情演唱〈尋一個你〉，沒想到現場的設備太給力，小碎紙撒得太多，只見他才一開口，馬上就有紙跑進他嘴裡，害他不得不先吐出來才能繼續唱，連他自己都笑場，不斷發出「呸呸呸」的聲音，這段影片也在微博瘋傳，許多粉絲都笑喊，「這視頻有毒，出不去了，看一次笑一次。」劉宇寧是中國頂流男星，不只戲演得好，歌聲也一流，近來他到杭州開唱，只見他穿著華麗的歌服，深情演唱《蒼蘭訣》主題曲〈尋一個你〉，配合歌詞意境，現場撒起紅白色小紙花，只是量有點太大，劉宇寧吃了一嘴的紙，還不斷發出「呸呸呸」的聲音，把許多粉絲逗樂，「笑不活了」、「吃紙也耽誤不了老大的歌聲」、「看一次笑一次」。劉宇寧自己也忍不住笑出來，但最後還是完成演唱，結束後他把頭一低，用力將頭上的紙花甩下來，用力吐槽，「這紙不花錢是嗎？少放點！都是我的錢。」隨即有工作人員上台幫他把身上的紙花抖下來。36歲的劉宇寧，因在社群平台演唱流行歌曲而走紅，2018年出道，活躍於綜藝節目和歌唱界，陸續推出個人單曲和專輯，爾後也進軍戲劇圈，《書卷一夢》、《折腰》都是他的代表作。劉宇寧還很幽默，之前在直播時有粉絲問他，如果跟白鹿合作一部戲會如何，他自嘲，「我倆合作一部戲，最不缺的就是黑粉！」