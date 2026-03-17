氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮，在「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄中表示，近期台灣天氣仍維持穩定型態，各地白天溫暖偏熱，但清晨與夜間氣溫偏低，日夜溫差明顯。今（17日）、明兩天受到高壓南側偏東風逐漸轉為東南風影響，各地大致晴朗，東半部水氣略增，偶有零星飄雨機率。周四、周五北方海面將有微弱鋒面徘徊，水氣逐漸增加，雲量變多，山區與東半部降雨機率上升。周六鋒面快速掠過，北部與東半部可能出現短暫降雨，氣溫略降。周日至下周三天氣再度穩定，不過下周四鋒面可能再度南下，天氣就會出現變化。
今晨最低溫新竹關西10.6度！天氣維持白天熱、日夜溫差大
吳德榮指出，昨日各地白天氣溫普遍偏高，最高溫大多落在29至31度之間。今晨觀測資料顯示，東半部沿海出現低層雲系，並伴隨微弱降水回波，但陸地仍未出現明顯降雨。另外，新竹地區出現局部濃霧情形。截至清晨5時12分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮10.6度；其他地區平地低溫大致落在12至14度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今、明（17日、18日）兩天受到高壓南側偏東風逐漸轉為東南風影響，各地天氣仍以晴朗穩定為主。白天氣溫偏暖甚至略感微熱，但清晨與夜晚仍偏涼，日夜溫差明顯，並且容易出現起霧情形。水氣方面，東半部略有增加，偶爾可能出現局部零星飄雨。預估今日各地氣溫為北部14至30度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。
周四起水氣增多！周六北台灣降溫轉雨 周日天氣再轉好
周四、周五（19日、20日）北部海面將有一道微弱鋒面活動，台灣附近水氣逐漸增多，各地雲量會一天比一天增加。山區與東半部出現零星降雨的機率也會逐漸提高。由於台灣仍位於鋒面前方的暖空氣團內，因此整體氣溫依然偏暖，加上濕度提高，仍然容易出現霧氣；北台灣則因雲量較多，氣溫會稍微下降。
到了周六（21日），微弱鋒面將快速通過台灣附近，北部與東半部天氣轉為有局部短暫降雨，北台灣氣溫也會略為下降；至於中南部受到影響相對有限，天氣變化較小。
周日到下周三（22日至25日）鋒面再度北移，整體天氣逐漸回穩，各地多為多雲到晴的型態，白天感受溫暖舒適，清晨與夜間仍偏涼。東半部仍有機會出現局部短暫降雨。至於下周四（26日）則可能再有微弱鋒面南下，天氣型態再度轉變。不過，由於近10天北方天氣系統整體偏弱，各國數值模式的模擬結果不確定性增加，預報也持續調整，後續仍需持續觀察。
資料來源：「氣象應用推廣基金會．老大洩天機」專欄
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吳德榮指出，昨日各地白天氣溫普遍偏高，最高溫大多落在29至31度之間。今晨觀測資料顯示，東半部沿海出現低層雲系，並伴隨微弱降水回波，但陸地仍未出現明顯降雨。另外，新竹地區出現局部濃霧情形。截至清晨5時12分，本島平地最低氣溫出現在新竹關西鎮10.6度；其他地區平地低溫大致落在12至14度之間。
根據最新歐洲模式（ECMWF）模擬結果顯示，今、明（17日、18日）兩天受到高壓南側偏東風逐漸轉為東南風影響，各地天氣仍以晴朗穩定為主。白天氣溫偏暖甚至略感微熱，但清晨與夜晚仍偏涼，日夜溫差明顯，並且容易出現起霧情形。水氣方面，東半部略有增加，偶爾可能出現局部零星飄雨。預估今日各地氣溫為北部14至30度、中部12至29度、南部14至30度、東部14至30度。
周四、周五（19日、20日）北部海面將有一道微弱鋒面活動，台灣附近水氣逐漸增多，各地雲量會一天比一天增加。山區與東半部出現零星降雨的機率也會逐漸提高。由於台灣仍位於鋒面前方的暖空氣團內，因此整體氣溫依然偏暖，加上濕度提高，仍然容易出現霧氣；北台灣則因雲量較多，氣溫會稍微下降。
到了周六（21日），微弱鋒面將快速通過台灣附近，北部與東半部天氣轉為有局部短暫降雨，北台灣氣溫也會略為下降；至於中南部受到影響相對有限，天氣變化較小。
周日到下周三（22日至25日）鋒面再度北移，整體天氣逐漸回穩，各地多為多雲到晴的型態，白天感受溫暖舒適，清晨與夜間仍偏涼。東半部仍有機會出現局部短暫降雨。至於下周四（26日）則可能再有微弱鋒面南下，天氣型態再度轉變。不過，由於近10天北方天氣系統整體偏弱，各國數值模式的模擬結果不確定性增加，預報也持續調整，後續仍需持續觀察。