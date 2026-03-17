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民進黨桃園市長人選原有望由聲量高的立委王義川出線，但近期傳出他疑似婉拒徵召，法務部政務次長黃世杰可能上陣。對此，桃園市議員凌濤昨（16）日提到，他認為總統賴清德連競選糧草都不給王義川，表示心有定見，王義川才決定連民調也不參加，但是，昨天又傳出綠營基層希望由有社群聲量的人來選，因此這一局，恐怕還沒結束！凌濤昨上《新聞大白話》指出，他在桃園市議會感受到的就是藍綠瀰漫著低氣壓，因為綠營的議員希望提名王義川，都說他是「很好的人選！」，但現在傳換成黃世杰，變「很好的人選⋯⋯」，整個氣勢都不一樣了，那種渴望的程度有明顯落差。凌濤認為，之前傳出賴清德找王義川談，但要他自己表態，而且未來競選的糧草，也要王義川自己準備，讓王義川聽了傻眼，心想張善政那麼強，我要怎麼籌我自己的糧草？不是有新潮流嗎？為什麼不幫一下正國會？所以王義川心裡三條線，想說好啊，反正以時間爭取空間。結果第二次賴清德找王義川談，也沒有在糧草部分多給點建議或可能性。凌濤直言，這代表賴清德心裡已經有定見了！用這種糧草的部分來逼退王義川，就不要戰到底了啦！他看得懂，才說出：好，那你也不要把我放進民調！因為有些人用民調是可以贏的，王義川竟然連民調都說不要放，就整個大放棄了，有這種不如歸去的心情。但是，凌濤又補充表示：「我覺得這個戲還沒有結束！」，因為今天傳出，所有綠營的基層希望台北、桃園由可以帶動社群聲量的人來選。這一盤，還沒有結束！