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丹丹漢堡全新品「皮蛋瘦肉粥」開賣！早餐就能吃：套餐最低99元

如果是要單點的話，每碗55元；如果是要點套餐，選擇「4號餐」、「12號餐」、「早安3號餐」，都可以加10元把「五穀瘦肉粥」換成新品「皮蛋瘦肉粥」

包括A餐99元「皮蛋瘦肉粥+紅醬波浪薯+29元飲料（原價128元省29元）」、B餐115元「（皮蛋瘦肉粥+烤醬雞堡+29元飲料（原價131元省16元）」

▲丹丹漢堡推出新品「皮蛋瘦肉粥」單點只要55元、套餐最低99元吃飽！全天候供應，不過是期間限定商品要吃手腳要快。（圖/丹丹漢堡提供）

丹丹漢堡套餐隱藏吃法公開！在地人推薦單點品項「便宜吃飽」

可以參考「加7元」可以把飲料從中杯升級成大杯的紅茶牛奶，滑順又好喝

▲丹丹漢堡點套餐7元一定要加起來！中杯飲料直接升級大杯紅茶牛奶，滑順又好喝，內行都知道。（圖/丹丹漢堡提供）

像是「9號+10號」飽到天靈蓋多外帶一杯飲料；「5號+10號」也是超級滿足，都只要200多元

這時可以自己混搭一組「10號餐+單點赤肉焿麵線+超長熱狗（或香酥米糕）」之類的組合，只要184元也能吃很飽！

▲丹丹漢堡最新菜單一次看！透過套餐+單點就能便宜吃飽，食量較大的人也可以「雙套餐」直接飽到天靈蓋。（圖/丹丹漢堡提供）

「南霸天速食」之稱的丹丹漢堡，近日推出全新品項「皮蛋瘦肉粥」，讓不少皮蛋控瞬間為之瘋狂，在社群上引爆討論，每碗單點只要55元，全天候供應，連早上都能夠吃到！不過要特別注意這是期間限定的商品，從即日起開始販售，各店只要賣完就沒有囉，想吃的人手腳要快。丹丹漢堡官方日前宣布推出新品「皮蛋瘦肉粥」，，而該餐點是全天候供應，等於早餐中餐晚餐都能吃到。另外還有A餐跟B餐的配餐可以組合，。不過要記得這不是常駐商品，期間限定從即日起至售完為止，如果你是皮蛋控千萬不要錯過！由於丹丹漢堡只在南部地區有，其他縣市的民眾常常光顧都不知道怎麼點、要吃什麼，首先如果你是點套餐的民眾，，《NOWNEWS》記者身為台南人每次必升級，保證好喝！另外如果食量較大的民眾想吃主食漢堡又想吃炸雞，那麼就很推薦可以10號餐+其他有主食不重複套餐，，吃起來比許多速食店還划算很多。單點品項部分超長熱狗、香酥米糕、波浪薯都是非常好吃的；無骨雞塊看個人喜好程度，吃起來跟摩斯漢堡沙沙感很像；中式類的麵線焿、粥都很不錯，下回去南部吃丹丹漢堡時就能把做好的功課拿出來使用囉！