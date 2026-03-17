阿拉伯聯合大公國（簡稱阿聯）當地時間週二表示，其防空系統正在應對「來自伊朗的飛彈和無人機威脅」，故暫時關閉領空。
綜合《以色列時報》等外媒報導，阿聯民航總局宣布，作為特殊預防措施，以因應快速變化的地區安全形勢，決定暫時關閉領空。
與此同時，阿聯大公國之一的阿布達比，其媒體辦公室也證實，沙赫天然氣田（Shah gas field）因遭遇無人機攻擊，已暫停作業，目前正在評估損失狀況。
報導指出，沙赫氣田是世界上最大的氣田之一，位於阿布達比西南方約180公里（111.85 英里）處。
消息人士透露，由於伊朗戰爭和荷姆茲海峽關閉，阿聯的石油公司被迫大規模停產，每日產油量下降超過一半，近期當地的查伊拉港（port of Fujairah，重要的出口碼頭），其石油裝載作業也因接連的無人機攻擊事件而被迫2度暫停。
原文連結：
UAE announces temporary closure of airspace in ‘exceptional precautionary measure’
Operations at UAE's Shah gas field suspended after drone attack, media office says
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與此同時，阿聯大公國之一的阿布達比，其媒體辦公室也證實，沙赫天然氣田（Shah gas field）因遭遇無人機攻擊，已暫停作業，目前正在評估損失狀況。
報導指出，沙赫氣田是世界上最大的氣田之一，位於阿布達比西南方約180公里（111.85 英里）處。
消息人士透露，由於伊朗戰爭和荷姆茲海峽關閉，阿聯的石油公司被迫大規模停產，每日產油量下降超過一半，近期當地的查伊拉港（port of Fujairah，重要的出口碼頭），其石油裝載作業也因接連的無人機攻擊事件而被迫2度暫停。
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UAE announces temporary closure of airspace in ‘exceptional precautionary measure’
Operations at UAE's Shah gas field suspended after drone attack, media office says
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