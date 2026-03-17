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年底將舉行地方大選，國民黨確定提名前台北市副市長李四川出戰新北市，對決民進黨立委蘇巧慧，但藍營是否和也有意參選的民眾黨主席黃國昌整合，備受外界關注。《鏡週刊》今（17）日就爆料，黃國昌在農曆年後有整整21天排不出陸戰行程，甚至有連續9天無公開露面，遭黨內人士質疑是在坐等藍白整合。《鏡週刊》今指出，白營內部不只一人爆料，黃國昌投入新北市長選戰後，近3個禮拜「根本排不出行程」，完全不像是要選的樣子，就連週末接觸基層的好機會，也沒有行程，行程比前主席柯文哲還少，競選團隊徵才也不順利，引內部強烈質疑：「難道他已打算棄守陸戰，坐等藍白合就好？」《鏡週刊》統計，黃國昌年後開工以來的公開行程，除了上廣播節目、YouTube直播，跟新北競選直接相關的行程只有3場政見記者會。其餘活動像是開工團拜、一日北高騎單車等，都是黨務例行行程或無關選戰的個人事務。只有一場「哥哥姐姐金嗓大賽」勉強和新北選戰沾得上邊，但這基本上也是屬於空戰行程。值得注意的是，就連新北政治人物兵家必爭的新北雲林同鄉會舉辦餐會，只見蘇巧慧、李四川雙雙現身拉票，黃國昌卻沒出現。《鏡週刊》報導，民眾黨內人士表示，黃國昌幾乎棄守新北陸戰行程，會不會跟他過年期間到處掃街，卻一直遇到路人嗆聲「超速仔」有關？更有多位藍營新北市民代直言，黃國昌的號召力不如柯文哲，甚至與新北的連結也不深，白營的新北市議員陳世軒的知名度都還比黃國昌高。