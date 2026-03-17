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投資人逢低進場，華爾街試圖從連續數週的跌勢中回穩，美國股市週一回神走高，其中費半指數上漲近2%，台北股市今（17）日開盤上漲38.33點、來到33380.84點。大盤開高之際，中小型股同步走高，櫃買指數開盤上漲0.83點、來到318.02點。今日開盤量大強勢個股：台積電、力積電、群創、友達、旺宏。權值股多數走高，權王台積電今日除息6元，開盤上演秒填息好戲，上漲35元、來到1875元；台達電開盤上漲25元、來到1385元；鴻海開盤下跌1元、來到215.5元。美國財政部長貝森特表示，美國目前「不介意」一些伊朗、印度和中國油輪通過荷姆茲海峽。此外，《華爾街日報》報導稱，美國正準備宣布由多國組成的護航聯盟，協助商船安全通過海峽。美國總統川普稍後表示，該護航聯盟尚未完全組建完成，他也向盟友施壓，要求與美國共同採取行動，打破伊朗對荷姆茲海峽的封鎖，並警告若盟友拒絕協助，北約恐將面臨「非常糟糕的未來」。此消息一度令油價收斂跌幅，美股也自盤中高點回落。輝達執行長黃仁勳在輝達年度開發者大會GTC上預測，旗下新一代AI加速晶片架構Blackwell與下一代Rubin產品，到2027年底累計將創造至少1兆美元收入，帶動科技股回神上攻。美股昨日回神反攻，道瓊指數上漲387.94點或0.83%，報46,946.41點，那斯達克指數上漲268.82點或1.22%，報22,374.18點，標普500指數上漲67.19點或1.01%，報6,699.38點，費半指數上漲149.61點或1.96%，報7,796.24點。科技五大巨頭集體走高，Meta上漲2.33%，蘋果上漲1.08%，Alphabet上漲1.09%，微軟上漲1.11%，亞馬遜上漲1.96%。半導體股多數走高，AMD上漲1.65%，博通上漲0.86%，輝達上漲1.65%，應用材料上漲1.36%，高通下跌0.33%，美光上漲3.68%。台股ADR漲多跌少，台積電ADR上漲0.57%，日月光ADR上漲0.09%，聯電ADR上漲2.16%，中華電信ADR上漲0.91%。