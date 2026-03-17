被暱稱為「養龍蝦」的AI助理工具「OpenClaw」近期在中國爆紅，不少網友都搶著用「龍蝦」處理電腦任務，在全球社群媒體掀起一股「養龍蝦」風潮，就連AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）甫登場的GTC大會，都緊跟「養龍蝦」話題，推出自家版本的「NemoClaw」，甚至還在園區搭建「養龍蝦」互動專區。不過，「養龍蝦」AI助理工具並非全無問題，在中國就已傳出多起誤刪郵件、洩漏隱私的事件，中國國家安全部還發了所謂的「龍蝦安全養殖手冊」，提醒使用者理性辨別、規範使用。
根據《澎湃新聞》報導， 中國國安部宣稱，「龍蝦」可以長期記憶用戶使用記錄，持續理解用戶行為偏好，給人一種「越用越懂用戶」的感覺，所以被稱之為「養龍蝦」，但好用歸好用，風險隱患還是要懂：
1. 主機可能被接管：
為實現「做事」能力，使用者常賦予其最高系統權限，但除了資料可能損失，更嚴重的是他人被神不知不覺取得管理權限，引發主機被遠端操控，資源被非法佔用等安全風險。
2. 資料可能被竊取：
部分使用者缺乏資料安全意識，把個人敏感資料交由「龍蝦」處理，一旦被攻破，就可能造成個人隱私洩露，帶來財物與安全風險。
3. 言論可能被竄改：
「龍蝦」可在社群網路自主發聲，一旦被攻擊者接管，恐被用於產生和傳播假訊息、實施詐騙等不法活動。
4. 科技可能有漏洞：
「龍蝦」缺乏專業維護與漏洞修復機制，攻擊者可能透過惡意投毒等方式，誘導智能體突破權限管控，主動竊取本地設備的核心敏感信息，其隱蔽性遠超傳統木馬程序。
綜合上述，中國國家安全部給「養蝦人」的安全指南，就包含：
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1. 主機可能被接管：
為實現「做事」能力，使用者常賦予其最高系統權限，但除了資料可能損失，更嚴重的是他人被神不知不覺取得管理權限，引發主機被遠端操控，資源被非法佔用等安全風險。
2. 資料可能被竊取：
部分使用者缺乏資料安全意識，把個人敏感資料交由「龍蝦」處理，一旦被攻破，就可能造成個人隱私洩露，帶來財物與安全風險。
3. 言論可能被竄改：
「龍蝦」可在社群網路自主發聲，一旦被攻擊者接管，恐被用於產生和傳播假訊息、實施詐騙等不法活動。
4. 科技可能有漏洞：
「龍蝦」缺乏專業維護與漏洞修復機制，攻擊者可能透過惡意投毒等方式，誘導智能體突破權限管控，主動竊取本地設備的核心敏感信息，其隱蔽性遠超傳統木馬程序。
綜合上述，中國國家安全部給「養蝦人」的安全指南，就包含：
- 給自己的「龍蝦」全面體檢：
- 為自己的「龍蝦」做好防護：
- 讓自己的「龍蝦」老實好用：