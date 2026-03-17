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國民黨籍新北市議員黃永昌之子黃承鋒，近期以民眾黨市議員參選人身份參加初選民調，結果以45.3％惜敗給吳亞倫的54.6％，他一度提出成績複查申請，建請黨中央應交叉驗證。不過，他昨（16）日發文指出，在和黨主席黃國昌、前主席柯文哲交流後，他再次思考了制度與政治的意義，並決定放棄參選，未來會繼續在父親的服務處活躍。黃承鋒昨發文表示，身為台灣民眾黨的黨員，他認同柯文哲所說的一句話：「要相信制度，不要相信個人」，唯有建立能夠長久運作的制度，政黨與國家才能穩健前行。黃承鋒接著表示，在審慎思考後，他決定放棄參選本年度新北市議員選舉。這次初選過程中的不足與爭議，對黨內而言是一次檢討與精進的機會，對承鋒而言，也是一次深刻的學習與成長。期盼未來我們都能變得更好，一起為這片我們深深熱愛的土地持續努力。而在黃承鋒發文底下，也見到民眾黨林子宇、知名小草Dear Nana留言為他加油，林子宇表示：「很開心能認識承鋒哥！哥加油！」，Dear Nana則說：「你很棒，有禮貌又有風度，未來可期」，也有不少粉絲留言打氣。