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晶圓代工龍頭台積電（2330）今（17）日迎來除息，每股配發6元現金股利，開盤上漲35元，成功上演秒填息好戲。大股東國家發展基金管理會持股最多，目前持約165.37萬張台積電股票，可望領取約新台幣99.22億元現金股息，為最大受益者。台積電本次除息由2025年第3季盈餘配發，受惠AI需求，先進製程強勁，該季淨利達4523億元，每股純益17.44元，每股配發5元現金股利增至6元。本次台積電現金股利發放日預計落在4月9日，合計約發放約1556億元現金，為台股注入資金活水。台積電自2019年改採季配息以來，已除息26次，本次為第27次，其中，有21次在除息當天快速填息，填息時間最長為15個交易日。此外，台積電創辦人張忠謀從2018年退休後，持有約12.5萬張股票，若在這期間沒有賣出股票的話，此次除息預計可領到約7.5億元股息；前董事長劉德音2024年退休前持有約1.29萬張股票，若沒有出售，估可領約7740萬元；董事長魏哲家持股約7217張，估可領約4330萬元股息。法人也預期，本次除息日剛好遇到年度AI盛事GTC大會，輝達執行長黃仁勳有望揭露最新AI晶片進度，考量台積電是輝達在AI晶片上唯一且最重要合作夥伴，有望點燃利多讓本次除息迎來秒填息。