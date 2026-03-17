統測倒數38天，技專校院入學測驗中心基金會今（17）表示，明天將寄發「統一入學測驗四技二專暨二技准考證」，考試地點等將在15日公布，今年四技二專考生比去年減少509人、二技也減少525人。
技專校院入學測驗中心指出，准考證上載明考試地點、應試時間等相關資訊；集體報名考生准考證將以包裹寄至原代辦報名學校，個別報名考生以掛號方式寄送至通訊地址。若於3月24 日（二）仍未收到准考證，集體報名考生請洽代辦報名學校，個別報名考生請電洽技專校院入學測驗中心基金會。
另外，4月15日（三）在技專校院入學測驗中網站公告考試地點等訊息；4月25日（六）統一在考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」， 四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。
今年四技二專總計報考人數為65,802人，較去年減少509人；二技報考人數為5,766人，較去年減少524人。
本次測驗試場全面開放使用冷氣，已完成申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放係屬服務措施，相關注意事項請至網站公告的「115 學年度統一入學測驗全面開放冷氣試場說明」 查閱。
我是廣告 請繼續往下閱讀
另外，4月15日（三）在技專校院入學測驗中網站公告考試地點等訊息；4月25日（六）統一在考（分）區入口處張貼公布「試場平面圖」及「試場分配表」， 四技二專分區及二技分區公布時間分別為上午8時及下午2時，考生可提早抵達分區查詢確認試場位置。
今年四技二專總計報考人數為65,802人，較去年減少509人；二技報考人數為5,766人，較去年減少524人。
本次測驗試場全面開放使用冷氣，已完成申請「非冷氣試場」應試的考生，不得以任何理由變更試場；冷氣開放係屬服務措施，相關注意事項請至網站公告的「115 學年度統一入學測驗全面開放冷氣試場說明」 查閱。