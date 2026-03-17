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▲ 警方於現場查獲一把鎮暴槍。（圖／警方提供）

台北市大同區昨（16日）深夜爆發一起聚眾鬥毆衝突，兩派人馬一共9人疑因感情糾紛，相約於大龍街巷弄內談判。過程中，雙方竟持刀械與鎮暴槍互相攻擊，導致1人遭砍傷濺血。轄區警方獲報後，迅速展開追緝，於案發短短1小時內即火速將涉嫌砍人的許姓男子逮捕歸案，隨後另有4名共犯陸續落網，目前警方正全力擴大追緝其餘在逃嫌犯。據了解，這起暴力衝突發生在昨（16日）晚間10時許，一名連姓男子不滿前女友和許姓男子互動親密，相約許男談判。連男在內一共7人攜帶鎮暴槍，至於許男等2人則攜帶刀械現身。怎料，雙方於大龍街89巷內談判破裂後，當街引發大亂鬥。在一片混亂中，連男持鎮暴槍開槍，許男見狀後則持刀揮砍，導致連男受傷。轄區警方獲報趕抵時，雙方人馬已各自逃竄並自行就醫，現場不僅路面與停放的汽機車上遺留大片噴濺血跡，警方另在現場查獲一把鎮暴槍。警方隨即拉起封鎖線進行採證，並積極調閱監視器追查。於同日晚間11時許，火速將涉嫌持刀傷人的許男查緝到案，後續亦循線帶回4名涉案共犯，其中更包含3名未成年。針對此起聚眾鬥毆案件，警方將持續擴大追查其餘涉案人員下落，全案依傷害、聚眾鬥毆、妨害秩序移送偵辦。