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美元漲勢暫歇，回落至100以下，市場除持續關注美伊戰事發展，還有本周將登場的超級央行周，加上台股走揚，新台幣兌美元今（17）日早盤止貶回升，並升破31.9元，一度來到31.895元，升值5.3分，目前在31.911元盤整。本周包括美國聯準會（Fed）、台灣央行、歐洲央行、英國央行、日本央行都將舉行利率決策會議，也是中東戰事爆發以來首個利率決策會議，市場預期美國聯準會周四將維持利率不變，今年也只會降息1次。同時，國際清算銀行（BIS）呼籲各央行切勿透過貨幣政策作出過度反應，認為中東局勢推高油價，屬於短暫衝擊。美元漲勢暫歇，美元指數漲勢也暫歇，並回落至100以下，目前在在99.96附近。亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，其中日圓兌美元今日早盤則從158.97回貶至159.35，目前在159.31附近，韓元則從1489.1拉回至1493.3，目前在1492.4附近，而離岸人民幣兌美元則從6.8943回升至6.8825。至於新台幣兌美元今日早盤則止貶回升，以31.9元、升值4.8分開出，在美元回落及台股走揚之下，新台幣進一步升破31.9元，一度來到31.895元，升值5.3分，目前在31.911元盤整。