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美國與以色列自2月28日聯手對伊朗發動軍事打擊，伊朗也對以色列與多個中東國家發動飛彈與無人機襲擊。美國總統川普原訂3月底訪問中國，與中國國家主席習近平見面，舉行川習會，但現在則出現變數，白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）美國時間16日表示，不排除川習會的日期可能會被延後。針對川習會延後是否會影響美國對台軍售，國防部長顧立雄今（17）日表示，目前沒有接獲受到影響的相關訊息。根《紐約時報》2月28日當時報導，披露為免美國總統川普4月訪問中國，並會晤中國國家主席習近平出現變數，將延後一項130億美元（約4000億新台幣）的對台軍購。行政院長卓榮泰今日赴立院院會提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。顧立雄於會前受訪，媒體尋穩川習會可能再延，是否對台軍售會影響？顧立雄表示，國防部跟美國之間都有進行一些密切的協調。據他們了解，有關美方內部在審查的程序就如期來進行，目前沒有接獲什麼有關受到影響的相關訊息。針對國防部使用的防火牆，荷蘭也有用，但立委徐巧芯披露有被中共入侵的經驗？顧立雄回應說，因為這些相關的防火牆設備，都會透過一些預警情資、告警威脅，隨時都要做漏洞的修補。這個不是只有特定的防火牆設備，所有其他主要在使用的這些相關防火牆設備，都會接獲這些可能需要進行漏洞填補的通知。據他了解，都是資安院會去發布，然後來進行漏洞的填補。針對是否會接受李貞秀委員的質詢？顧立雄回應表示，就基於行政一體的原則，按照行政院的指導來辦理。媒體追問是否會擔心李貞秀到外交及國防委院會質詢軍購？顧立雄表示，有關軍購的部分，涉及相關事項，對於李貞秀委員的質詢，我們就是按照行政院的指導來辦。媒體問其他亞洲國家擔心美軍將軍力部署到中東地區，彈藥庫存要好幾年才能補充，受否擔心對北京的嚇阻下降？顧立雄表示，有關美軍的軍事部署行動，涉及他國的政策不便評論。國防部還是會按照我們的聯合情監偵相關手段，嚴密監視周邊以及整個中國的動態，主要還是在關切相關的徵候到底是如何，然後持續關注。藍委馬文君表示顧立雄昨日沒來外交及國防委員會，軍購沒辦法審？顧立雄解釋，馬文君安排這個專報之後，因為昨天有總統的專案會議，他也先跟馬文君委員說明，並且請假。馬文君也同意，因此就安排軍備副部長出席，就是如此。