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行政院長卓榮泰日前包機赴日本觀看世界棒球經典賽，在野黨連日抨擊，卓公布單據自清，卻仍被在野黨質疑，民眾黨創黨主席柯文哲更稱，單據一看就知道有問題。對此，卓榮泰今（17）日受訪時反嗆，柯說不出哪裡有問題，「他大概是看自己有問題單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據吧」，呼籲野黨委員適可而止，「國家不能這樣子被你們玩弄在手中」。卓榮泰包機爭議延燒，卓公布單據自清，柯文哲則稱，民進黨政府要建立一種不要硬拗的文化，現在大家開始追究那個收據，「那個一看就知道有問題啊」，認錯就好了，不需要為這一件事情繼續去鬧下去；此外，在野黨也質疑，卓所出示的其中一張單據中，租車公司已永久歇業。對此，卓榮泰上午在立法院受訪時表示，從一開始，日本這一趟很單純，「假日、一日來回、私人自費的行程」，萬萬沒想到，國民黨的委員先說他是貪瀆百萬，再說他是公器私用，等到他拿出所有的單據，樣樣都是他自費負擔，沒有一塊錢來報請公費，接著又說單據有疑問，其實也講不出什麼樣的問題。卓榮泰提到，像柯主席只說單據有問題，也從來說不出什麼問題，「柯大概是看自己有問題單據看習慣了，不大習慣別人合法的單據」。卓榮泰續指，在野黨稱松山部能不能停民航機？顧部長已經公開表示是由民航局指揮、來運用，是可以的，接著又說松山部跟行政院的開會，為什麼只用電話聯絡，而沒有公文的來回，這簡直是笑話，這種指控也拿出來說。卓榮泰提到，接著又指向中華職棒聯盟，他已經說了，所有的票券都是他一張一張買下來的，是請中華職棒代購的，在野黨又要說中華職棒是不是把公關票拿來賣，無端的指控令人提笑皆非。卓榮泰說，那現在又說這一家公司的遊覽車是永久歇業，但最近這幾天很多人打電話，到日本這一家公司問東問西，造成公司相當的困難，若真的歇業，電話怎麼打得通？怎麼有人可以接電話？而且公司所有的關於他的繳稅的證明、開業的證明，事實上都看到了，也都沒有問題。卓榮泰感嘆，最終目的，只是要逼他說出這是公務行程，居心何在？他再強調一次，這是私人的行程，自費前往，「所有的經費都是我個人負擔，每一張單據，我沒有拿去跟任何的公家機關、行政院報請任何一塊錢」。卓榮泰直言，一再查單據的內容，只是在作文章、只是在挑毛病、只是在擴大事端、只是在造成他們未來進行各項工作的麻煩而已，「請在野黨的委員適可而止，國家不能這樣子被你們玩弄在手中」。