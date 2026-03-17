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▲台南北區14日晚間發生命案，姚姓男子疑不滿遭24歲黃姓男友傳染性病，持水果刀當街攻擊，造成黃男腹部重創、臟器外露。黃男送醫搶救後仍不治，姚男當場遭逮依殺人罪送辦。（圖／翻攝畫面）

▲疑似死者黃男的友人，在社群上為他發聲澄清。（圖／翻攝Dcard）

▲疑似死者黃男的友人，在社群上為他發聲澄清。（圖／翻攝Threads）

台南市北區14日晚間發生一起恐怖命案！一名姚姓男子疑似不滿24歲黃姓男友疑似將性病傳染給自己，竟持水果刀當街攻擊對方，造成黃男腹部重創、臟器外露，緊急送醫搶救後仍回天乏術。案件曝光後，不少自稱友人的網友，在社群上替死去的黃男發聲反擊，貼出黃男生前的檢驗報告，證明他沒有染上性病，直指姚男才是私生活混亂的傳染源。友人悲痛表示，黃男是一個愛自己也懂保護對象的人，沒想到竟會慘遭深愛的對象殺害。據了解，25歲姚男近日發現自己罹患性病，懷疑是24歲同性伴侶黃男所致，心生不滿。兩人曾多次發生爭執，但黃男均強調此事與自己無關。14日晚間姚男先至五金賣場購買水果，並前往黃男工作地點附近埋伏。晚間10時許兩人相遇後發生口角衝突，姚男情緒失控掏出預藏水果刀攻擊，造成黃男腹部約4公分傷口、臟器外露，頸部也遭割傷，送醫搶救後但仍重宣告不治。警方則在現場將姚男逮捕依殺人罪嫌移送法辦，檢方訊後認為，姚男涉嫌殺人重罪，15日向台南地院聲請羈押獲准，至於黃男確切的死因，將在17日進行解剖釐清。面對傳傳染性病一事，自稱死者黃男的友人在社群上發文幫喊冤，友人不僅強烈駁斥關於傳染性病的說法，更反指姚姓男子才是將疾病傳給死者的人，並直言姚男的性格屬於「不覺得自己有錯，錯的都是別人」，因此才會理所當然地將患病責任推卸給學弟黃男。根據友人提供描述，黃男在大約兩個月前曾與朋友傾訴感情狀況，席間透露姚男經常出入「同志酒吧」且私生活相當豐富，當時朋友便曾苦口婆心勸誡，若發覺對方有問題就該果斷離開；而黃姓學弟在某次就醫時，因上廁所感到疼痛才意外發現感染「梅毒」。友人進一步指出，學弟在染病前後的期間「僅與姚男發生過性行為」，因此能斷定傳染源就是姚男。友人更強調，當時高雄的醫療機構已明確判定學弟「不具傳染性」，友人主張，在這種醫學前提下，學弟根本不可能傳染給姚男。另外，更有人在網路上發聲強調「我朋友沒有得性病」，並隨文附上黃男近期的「性病檢驗報告」作為佐證，證明死者生前一直是個「愛自己也懂保護對象」的人。友人悲慟憶述，過去見面時黃男總帶著滿臉笑容分享與男友的恩愛點滴，誰也沒料到最終竟會慘遭深愛的對象殺害，親友們除了心碎，也堅信這名「恐怖情人」終將為其所作所為付出代價。