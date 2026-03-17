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在野持續封殺總預算，日前僅先行通過718億元新興計畫，傳出府院高層因選舉年考量，最快3月底開始放行相關預算。對此，行政院長卓榮泰今（17）日痛批，總預算是一整套的計畫，如此的割裂，不利國家整體發展，且動支未經三讀的預算恐有合法性問題，「從無此例，也不宜開此例」，呼籲在野儘速讓整體預算通過才是正辦。立法院會今天繼續進行施政總質詢，卓榮泰會前接受媒體聯訪。媒體詢問，立法院日前通過新興計畫718億預算，媒體報導指稱，選舉年如果不動支的話，議題攻防會輸，傳出行政院將行文各部會先行動支，是因選舉年的壓力嗎？也傳出最快3月底會開始執行，政院是否已有相關的規劃？對此，卓榮泰回應，行政院所提出的國家政府總預算，是一整套的計畫，涵蓋各部會一整年施政的計畫的執行，如此的割裂，只通過了718億，這只佔其中的2%，那其他的98%怎麼辦？整個國家一年只能執行2%的計畫嗎？其他的，只能照過去的舊的計畫部分地執行，這對國家整體發展絕對是不好。卓榮泰質疑，沒有經過三讀的預算，其合法性倍受質疑，未來，718億如果用完了以後，難道都不會再經過變動嗎？從無此例，也不宜開此例。卓榮泰表示，國人各種的期待、各種的福利政策，需要政府全面的展開，希望立法院能夠儘速地、完整地、合法地按照程序通過整部3兆350億的國家中央政府總預算，才是正辦。