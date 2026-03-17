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渽民送30張10萬韓元禮券寵粉 超市員工營業前偷攔截9張

韓團NCT成員渽民為了祝粉絲白色情人節快樂，本月14日透過付費平台發出新世界百貨300萬韓元（約台幣7萬元）的禮券，讓粉絲可以兌換使用，卻傳出遭到旗下超市E-mart員工濫用職權，在隔天在店面營業前，先攔截兌換90萬韓元（約台幣2.1萬元）禮券，新世界集團表示已展開內部調查，對於顧客感受不佳致上歉意。渽民14日透過粉絲聊天平台Bubble發文表示：「今天是白色情人節，本來應該是我要直接給大家的，但因為我在處理刷卡的事情花了一點時間，我的額度也沒辦法，嗚。Happy Happy White Day！」隨即公開驚喜禮物，他準備的是30張10萬韓元的新世界百貨禮券，並以電子形式發送，讓粉絲可以直接兌換使用。部分粉絲為了將電子禮券換成紙本禮券，特地配合各地超市E-mart開門時間，卻傳出這批禮券在賣場早上10點開門前，就已在慶尚北道龜尾市的E-mart龜尾店被大量兌換，社群上隨即出現該門市人員利用權力私下攔截這批禮券先行兌換的串文，因為爭議數量不少，總公司新世界集團立即著手調查。E-mart負責人昨天還表示，對於造成顧客不便，我們深感抱歉，「目前正針對事件經過進行內部調查，後續將依調查結果採取相應措施，並強化禮券發行與兌換的管理機制，以防止類似情況再次發生。」不過稍早，已確認員工確實攔截禮券，先行兌換走9張總計90萬元。新世界集團表示：「已確認龜尾店員工先行提取9張10萬韓元禮券，詳細經過內部目前在調查中。對於造成E-mart的顧客不便深感抱歉，將依調查結果依公司規定與原則進行處置，並為防止類似事件再次發生，加強禮券發行與兌換的管理制度。」