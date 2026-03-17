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中東局勢持續緊張之際，杜拜國際機場（Dubai International Airport）附近一處燃油儲存設施於16日清晨遭伊朗無人機攻擊，引發火勢。為確保旅客與工作人員安全，杜拜民航局（Dubai Civil Aviation Authority）緊急宣布暫停航班起降，機場運作一度全面中斷。對此，外交部及我國駐杜拜辦事處均持續掌握相關動態，目前並未接獲國人因航班轉降或延誤而求助的通報。外交部進一步說明，15日晚間自台北出發的阿聯酋航空EK367航班，已於當地時間16日清晨4時58分轉降至距離杜拜約40公里的阿勒馬克圖姆國際機場（DWC）。另外，原訂16日凌晨自杜拜返台的EK366航班，機上載有93名台灣旅客，雖受影響延後，但已於當地時間下午2時35分順利起飛，並於台灣時間17日凌晨2時37分抵達。由於區域衝突尚未降溫，外交部提醒國人，現階段前往杜拜轉機或旅遊仍具高度風險，建議避免非必要行程；如確有前往需求，務必事先登錄領務局的「旅外國人動態登錄系統」，並隨時留意各駐外單位發布的安全資訊，以利緊急狀況發生時能迅速取得聯繫與支援。外交部也呼籲，若國人在中東地區遭遇突發狀況，可透過各駐外館處急難救助電話或外交部24小時緊急服務專線尋求協助，確保自身安全。我國駐以色列代表處急難救助電話：+972-544-275-204；我國駐巴林台北貿易辦事處急難救助電話：+973-39655139；我國駐阿曼王國台北經濟文化辦事處急難救助電話：+968-99449875；我國駐科威特王國台北商務代表處急難救助電話：+965-66565762；我國駐沙烏地阿拉伯王國台北經濟文化代表處急難救助電話：+966-505-223-725；我國駐杜拜辦事處急難救助電話：+971-50-645-3018；外交部「旅外國人緊急服務專線」：+886-800-085-095。