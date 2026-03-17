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美國總統川普近日對伊朗發動名為「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）的軍事打擊後，一名華裔學者的舊演講突然在網路上爆紅。許多網友發現，加拿大籍學者江學勤（Jiang Xueqin）早在2024年的公開演說中就曾預測，美國可能在川普第二任期對伊朗動武，如今情勢發展與他的說法高度吻合，讓他被不少人稱為「中國版諾查丹瑪斯」，甚至有人直接叫他「江先知」。江學勤出生於中國廣東，6歲時隨家人移民加拿大，在多倫多長大，之後考入耶魯大學攻讀英國文學。他早年曾為美國公共廣播電視網製作紀錄片，內容聚焦中國勞工抗議事件，但2002年在黑龍江大慶拍攝期間被當地警方拘留，並以涉嫌間諜活動為由驅逐出境。隔年在未被起訴的情況下，他重新獲准返回中國，之後逐漸投入教育與公共政策研究。近年來，江學勤提出一套名為「預測性歷史」（Predictive History）的分析框架，嘗試透過歷史模式、政治邏輯與地緣戰略來推測未來國際局勢。他也透過YouTube分享相關觀點，頻道訂閱人數已突破200萬，影片內容涵蓋帝國興衰、能源轉型與大國競爭等議題，每支影片往往吸引數十萬甚至上百萬次觀看，而他在2024年5月預測川普若當選將攻擊伊朗的影片，也在近期因神準預測而再度爆紅。江學勤表示，他的思考靈感部分來自科幻作家艾薩克·艾西莫夫（Isaac Asimov）提出的「心理史學」（psychohistory）。這是一種結合歷史學、數學、社會學與統計學的假想學科，試圖透過群體行為規律預測人類社會走向。江學勤將這種跨學科思維運用在現實政治分析上，試圖找出國際權力循環中的長期規律。2024年5月29日，他在一場名為《Geo-Strategy 8: The Iran Trap》（伊朗陷阱）的講座中提出三項預測。令人關注的是，當他提出這些假說時，川普甚至還沒宣布將和范斯搭檔。另外，有些專家則認為目前情勢讓第三次世界大戰極有可能發生。一名作家在社群平台提及，近期伊朗的最高宗教領袖己經發出了聖戰令，俄羅斯很可能也因為在伊朗的關鍵利益而跳進戰局，若中國選擇不介入衝突，則中國將失去經濟成長的能量，若是中國介入衝突，則意味著第三次世界大戰全員到齊正式爆發。隨著美國與以色列在2026年對伊朗展開軍事行動，，也讓他的名字迅速在社群媒體走紅。目前衝突仍在持續，外界也開始關注他第三項推測是否會成真。若戰事拖長，不僅可能讓美軍陷入長期消耗，也可能對全球能源市場與國際秩序帶來更深遠的衝擊。