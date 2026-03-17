我是廣告 請繼續往下閱讀

典型三叉神經痛不會超過2分鐘 疼痛系性三叉神經病變會持續

一名53歲個案長年飽受左半邊臉部疼痛，症狀有時如針扎或電擊，有時酸麻難耐，痛楚如影隨形，在咀嚼、刷牙，或輕觸臉部時疼痛會加劇。求診牙醫時，牙齒沒問題，最終罹患的是「疼痛性三叉神經病變(Painful trigeminal neuropathy)」，經治療後不適症狀大幅改善，提升生活品質。國泰綜合醫院神經內科醫師陳又嘉解釋，疼痛性三叉神經病變成因大多是曾有周邊神經的損傷，可能有三叉神經皰疹病毒感染病史、牙科手術後，常見有植牙、根管治療、拔智齒、麻醉、顏面顱部創傷或手術、正顎手術等；偶爾少見腦幹腫瘤、多發性硬化症等中樞性病灶如剛好位於三叉神經核處也可能會有類似症狀。陳又嘉說，不過仍有少部分患者沒有任何相關手術創傷或病灶，可能就屬「自發性的神經病變」。陳又嘉指出，疼痛性三叉神經病變得明確定義，包括分佈於三叉神經範圍的臉部疼痛，有神經痛的特徵包括電擊、針戳、或刀刺感疼痛，觸摸疼痛範圍會覺得麻木甚至是引發劇痛。另外，洗臉、咀嚼、刷牙、說話等也可能會出現。至於與三叉神經痛(trigeminal neuralgia)最大的不同在於，典型的三叉神經痛通常不會痛超過2分鐘。陳又嘉提到，而且不痛的時候臉部感覺與神經學檢查通常是正常的，但疼痛性三叉神經病變的疼痛感總是持續，只是「大痛、小痛」的差別，且神經學檢查會出現感覺異常、有觸摸異痛感或過度敏感。相關神經傳導眨眼反射可能會呈現異常或消失。另外與罕見的三叉自主神經頭痛不同的是，較少會出現臉部自律神經症狀如單側結膜充血、流淚、鼻塞等症狀。陳又嘉表示，根據過去文獻，相關治療有口服的神經痛藥物，如三環抗憂鬱劑，正腎上腺血清素再吸收抑制劑，多種抗癲癇藥等，另有少數文獻提到可以注射肉毒桿菌緩解症狀。在上述保守性治療仍無法有效控制症狀，可以考慮周邊三叉神經阻斷術、三叉神經根切除術、周邊神經調節術、深腦刺激術或重覆穿顱磁波刺激術(rTMS)等治療。對於頑固型症狀，其他如針灸、物理治療、心理認知治療等都可以考慮的選項。陳又嘉提醒，若臉部出現持續或間歇疼痛，感覺異常，尤其是在皰疹病毒後、牙科顏面手術後才出現症狀，不可輕忽，及早找對醫師對症下藥，耐心跟隨醫囑治療，一定可以找到與疾病共存的方式，找回正常的生活品質。