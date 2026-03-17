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民眾黨立委李貞秀因其中配身份，遭到內政部及陸委會質疑參選資格。內政部長劉世芳昨日在內政委員會更拒絕接受李貞秀質詢。對此，李貞秀今日表示，希望委員會召委維持中立，維護立院所有同仁的權益。行政院長卓榮泰今日赴立院院會提出施政方針及施政報告，並繼續備詢。劉世芳並於會前受訪。不過，發生一段插曲，劉世芳被記者追問時，記者堵訪的麥克風一度碰到她的身體，讓劉世芳非常不高興，怒視電子媒體記者並要求道歉，她隨後更出聲要記者不要靠太近，因她「覺得被騷擾」。針對拒絕接受李貞秀質詢一事，劉世芳態度強硬地指出，在立法院裡面，有關委員質詢的事項，都是按照法定規定來處理。她昨天就表達過，內政部至今尚未收到李貞秀有放棄中華人民共和國的國籍，既然身份有疑慮，李貞秀就是一般民眾，不能代表中華民國具有公權力的立法委員。針對是否會擔心繼續遭到官員杯葛，質詢唱獨角戲？李貞秀稍後受訪表示，她覺得希望召委要維持中立，盡到召委的責任。媒體詢問昨天召委李柏毅沒有維持中立，李貞秀說，「當然啊！就是有請他記得要維護整個立法院所有同仁的權益。」針對中選會最晚 4月 17號將會決定是否要對提出當選無效之訴？李貞秀說，「有這個訊息嗎？反正多尊重 ，一中選會也是獨立的機關。」