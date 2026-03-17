不少蘋果iPhone用戶最近在打字時覺得鍵盤變笨了，明明想打「我」卻跳出「喔」，或是選完字刪除一個注音，前面選好的字卻全部亂七八糟。日前有網友在社群平台 Threads上發文求救，意外釣出大批苦主「終於有人跟我一樣」、「我以為我手有什麼問題」、「每次按刪除都會變鞥鞥鞥鞥鞥」。對此，有內行人分享了4招設定，包含關閉滑動輸入或是取消內建辭典，網友實測後大讚「真的順很多」。
有網友在Threads上發文指出：「為什麼iPhone 鍵盤越來越容易打錯字？」該文一出立即引發不少苦主認同，有網友笑說以為是自己手指太胖。不只台灣，之前國外也有YouTuber「NekoMichi」利用 120 FPS 鏡頭實測慢動作打字，發現明明按的是「U」，系統卻判定成「J」，按「M」則變成了旁邊的「N」。雖然達人認為是 iOS 系統本身的錯誤，但不少網友與專家指出，這其實可能與蘋果的「滑動輸入」誤觸或「內建辭典」權重邏輯有關。整理網路內行人教的4招改善打錯字的困擾。
調整或取消鍵盤辭典
網友實測最快的方法是將裡面的字典「全部取消勾選」，另有專家建議，可以只單獨下載並勾選繁體中文的「五南國語活用辭典」，並取消其他地區的繁體字典，讓系統專注於單一資料庫，避免邏輯打架。取消路徑：進入「設定」→「一般」→「辭典」
重置鍵盤辭典
如果輸入法已經記下太多錯誤詞彙，例如一直跳出以前打錯的字，可以進入「設定」→「一般」→「移轉或重置iPhone」，點選「重置」後選擇「重置鍵盤辭典」。這能將鍵盤的學習紀錄恢復到原廠設定，清除累積的錯誤記憶。
關閉「滑動輸入」
蘋果在 iOS 18 版本新增了繁體中文注音的滑動輸入，但對於不熟悉的用戶來說，常導致打字時手滑誤觸。若用不習慣，可從「設定」→「一般」→「鍵盤」中，將「滑動輸入」功能關閉。
關閉「自動修正」
打字手感怪怪的，往往是因為設定到了自動修正功能而造成誤觸判定機制。從「設定」→「一般」→「鍵盤」裡，找到並關閉「自動修正」功能，能大幅減少系統跳出奇怪關聯詞的狀況。
資料來源：蘋果、 Threads
我是廣告 請繼續往下閱讀
調整或取消鍵盤辭典
網友實測最快的方法是將裡面的字典「全部取消勾選」，另有專家建議，可以只單獨下載並勾選繁體中文的「五南國語活用辭典」，並取消其他地區的繁體字典，讓系統專注於單一資料庫，避免邏輯打架。取消路徑：進入「設定」→「一般」→「辭典」
重置鍵盤辭典
如果輸入法已經記下太多錯誤詞彙，例如一直跳出以前打錯的字，可以進入「設定」→「一般」→「移轉或重置iPhone」，點選「重置」後選擇「重置鍵盤辭典」。這能將鍵盤的學習紀錄恢復到原廠設定，清除累積的錯誤記憶。
關閉「滑動輸入」
蘋果在 iOS 18 版本新增了繁體中文注音的滑動輸入，但對於不熟悉的用戶來說，常導致打字時手滑誤觸。若用不習慣，可從「設定」→「一般」→「鍵盤」中，將「滑動輸入」功能關閉。
關閉「自動修正」
打字手感怪怪的，往往是因為設定到了自動修正功能而造成誤觸判定機制。從「設定」→「一般」→「鍵盤」裡，找到並關閉「自動修正」功能，能大幅減少系統跳出奇怪關聯詞的狀況。
資料來源：蘋果、 Threads