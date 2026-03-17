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康寶小編帶頭變邪教！「玉米濃湯加布丁」全場崩潰：貸款也要告

▲▼康寶小編竟在玉米濃湯用熱水泡開後，在碗中加入一整個統一布丁，甚至整碗均勻攪拌。（圖／翻攝自Threads@knorrtw）

不只玉米濃湯加布丁！詹姆士竟直接做成冰淇淋：很成立

▲台灣名廚詹姆士日前才在IG分享康寶濃湯怪奇吃法，他竟將玉米濃湯製作成冰淇淋，並大讚味道鹹鹹甜甜、很成立。（圖／翻攝自IG@chef_jamestw）

康寶玉米濃湯冰淇淋做法

不少人熟悉的康寶玉米濃湯近日在社群掀起話題，康寶官方小編近日在Threads推出「邪教配」挑戰，首日就把統一布丁丟進玉米濃湯中攪拌，讓布丁像蛋花般散開，奇特吃法立刻引發網友熱議，許多人見到獵奇畫面紛紛崩潰喊「貸款也要告你」、「像極了從胃裡吐出來的模樣」，也有人認為布丁的雞蛋與牛奶成分其實與濃湯相近，或許真的可行。名廚詹姆士日前也將康寶玉米濃湯做成冰淇淋，加入味醂與味噌並搭配醬油、橄欖油，做出帶鹹甜層次的創意甜點。康寶小編日前在Thread上發文，表示正在執行「每天一組邪教配，直到法務喊停day1」的挑戰，而他好奇康寶玉米濃湯若不加蛋的話會好吃嗎？因此他竟在玉米濃湯用熱水泡開後，在碗中加入一整個統一布丁，甚至整碗均勻攪拌，並分享獵奇成果。貼文曝光後，吸引超過6千人觀看，眾人紛紛崩潰直呼，「貴公司法務不用貸款就能告你」、「康寶小編的胃看來要求很高」、「這讓我想到一個咖喱加布丁的神人」、「你去高麗菜煮蛋桌旁的廚餘桶坐」、「顏色和狀態像極了從胃裡吐出來的模樣，決定留友看」。就連7-11小編都嚇得假裝遮住布丁的雙眼幽默喊：「乖，我們不看。」有網友好奇這真的會好吃嗎？康寶小編拍胸脯保證：「絕對是顛覆想像的讚。」也有人分享布丁的奇特吃法：「布丁加洋芋片（樂事原味）加芭樂有蕃茄的味道，布丁加洋芋片好吃。」事實上，台灣名廚詹姆士日前才在IG分享康寶濃湯怪奇吃法，他竟將玉米濃湯製作成冰淇淋，並在其中加入味醂、味噌來製作出焦糖香氣，再淋上橄欖油、醬油點綴。詹姆士吃成品時驚喜不已，直呼有鹹鹹甜甜的味道，「濃湯本身帶的玉米味道很重，而且我們加了橄欖油、醬油下去，橄欖油會讓冰淇淋吃起來更有Gelato（義式冰淇淋）的感覺，我覺得很成立耶。」