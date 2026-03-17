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馬英九基金會16日發布人事異動，由前董事、台北市立大學教授戴遐齡接任執行長，原任執行長蕭旭岑已於2月底卸任；聲明中還強調，未來蕭旭岑的言行屬於個人立場，與基金會及前總統馬英九無關。而作家朱宥勳也回顧起，戴遐齡過去擔任體委會主委爆出的爭議言行，還曾讓王建民參賽時連早餐都沒得吃。朱宥勳指出，戴遐齡是馬英九任命的體委會主委，其於世界棒球經典賽（WBC）期間的作為，在體育圈長期以來備受討論。他提到，2009年台灣隊於經典賽表現不佳後，戴遐齡曾公開將矛頭指向中華職棒球團，批評球團未積極放行球員參賽，甚至提出「球員是國家培養，不是球隊資產」的說法。朱宥勳續指，戴遐齡此話一出，引發球迷一陣譁然；事後，媒體訪問知名球評曾文誠，談及戴遐齡的「國家培養」論，向來溫文儒雅的曾公脫口而出：「放屁啦！」然後就在訪談裡質問，當基層球隊、教練、球員苦苦掙扎求生，找不到資源的時候，國家在哪裡？此外，朱宥勳也提到2013年經典賽期間的後勤安排問題，儘管當年台灣隊打出歷史最佳成績、闖進八強，但相關支援卻被批評不足，他狠酸：「那一屆是有王建民回來助陣的，你可以想像王建民去比賽，還要自己去Lawson買早餐嗎？」更讓球迷難以接受的是，賽事結束後，當局並未安排專機接送球員返國，國手需分批搭乘一般民航班機返台。朱宥勳大嘆，這樣的待遇與球員在場上拚戰所創下的佳績形成強烈對比，他直言，其他還有各體育項目協會的無恥行徑，就不一一列舉了，跟馬政府任內諸種倒行逆施比起來，戴遐齡已經算是「為害較輕」的官員。最後，朱宥勳更語帶諷刺地說：「但剛好這是我的青春記憶，才不會忘記你呢！」