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▲黃仁勳曝光24人全明星名單。（圖／翻攝自Nvidia網站）

輝達GTC於今（17）日凌晨正式登場，在主題演講現場，執行長黃仁勳不僅展示了最新的技術平台，更在開場時，隆重介紹了由他親自挑選的24位VIP，稱這群人為全明星團隊（All-Star Team）。這群全明星團隊成員橫跨資本、模型、基礎設施與終端應用領域，是全球100兆美元產業中的關鍵力量。其中還有兩女一男華人面孔相當引人注目。名單中三位華人領袖也引發外界關注，分別在資本趨勢與底層工程扮演核心角色。來自台灣的林君叡被黃仁勳特別介紹為輝達首位風險投資人，雙方戰略夥伴關係已逾20年，負責協助輝達思考如何將巨額算力投資轉化為商業價值。另外，美籍華裔二代Sarah Guo曾是Greylock最年輕合夥人，目前專注投資AI原生新創，黃仁勳看重她對軟體架構翻轉的敏銳判斷。此外，Fireworks AI執行長喬琳（Lin Qiao）則曾領導Meta的PyTorch團隊，現專注優化AI模型推論效率，是讓輝達晶片以更低成本運行的關鍵技術推手。黃仁勳在主題演場中表示，AI現在已經到了推理轉折點，AI變成能夠生成的AI，能夠生成的AI變成能夠推理的AI，能夠推理的AI現在變成了能夠實際執行生產工作的AI，AI早已過了訓練階段，現在是推理領域，也終於能夠執行生產性工作。黃仁勳也預期，公司預計到2027年底，其Blackwell和Rubin晶片將至少產生1兆美元的營收，輝達之前曾預測，到2026年底，這些晶片將帶來5000億美元的銷售額，黃仁勳對公司進一步調高了前景展望。